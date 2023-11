Erlebnisbibeltag in St. Columban

58 Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 14 Jahren trafen sich am Samstag, 28. Oktober, zum Erlebnisbibeltag in der Arche von St. Columban, um sich dem Thema Frieden zu widmen. Frieden ‐ kein einfaches Thema. Zum Einstieg konnten alle in einem Theaterstück erleben, wie sich aus kleinen Unstimmigkeiten ein großer Streit entwickeln und wie dieser danach, wenn jeder versucht die Sicht des anderen zu verstehen, auch wieder gelöst werden kann.

In verschiedenen Workshops konnten die Kinder dann selbst über Streit mit Freunden oder Geschwistern nachdenken und sich über das Thema Versöhnung unterhalten. Auch die Jugendgruppe beleuchtete das Thema Frieden von verschiedenen Seiten und erlebte im Museum „friedensräume“ in Lindau einen abwechslungsreichen Tag. An diesem Tag ist mithilfe der Kinder ein wunderschöner knapp 2 Meter großer Friedensbaum entstanden. Dieser kann bis Ende November in der Kirche St. Columban bestaunt werden. Wir bedanken uns bei der Firma Habisreutinger und der Firma Zehrer für die Holzspenden.