Die Musikkapelle Eriskirch (MK-EK) veranstaltet gemeinsam mit der Bläserjugend am 20. April um 19 Uhr in der Irishalle nach längerer Pause wieder ihr beliebtes Wunschkonzert. Karten können über die Musiker direkt oder über die Homepage www.mk-eriskirch.com erworben werden. Kartenreservierungen werden bis zum 13. April über die Webseite angenommen.

„Wünsch Dir was!“ Unter diesem Motto läuft wieder nach acht Jahren Unterbrechung die kommende Konzertveranstaltung der Musikkapelle Eriskirch. Das Besondere daran: Die Besucher erwerben im Vorfeld kein gewöhnliches Ticket, sondern verbinden dieses mit einem oder mehreren Musikwünschen. „Wie in den Wunschkonzerten der vergangenen Jahre, haben wir auch dieses Mal wieder ein abwechslungsreiches Programm aus volkstümlichen und modernen Melodien zusammengestellt. Zudem reichen wir während des Konzerts in gemütlicher Atmosphäre leckeren Leberkäse und vegetarische Maultaschen mit Kartoffelsalat. Es wird somit keine klassische Konzertbestuhlung geben“, kündigt Manuel Schuster, Vorstandsmitglied der MK-EK, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ an.

Je nach Stück oder Lied-Paket, welches man auswählt und welches schließlich zum Eintritt berechtigt, kostet die Karte zwischen sechs und zehn Euro für einzelne Lieder und zwischen 18 und 90 Euro für spezielle Pakete, wobei die Stilrichtungen von klassischen Stücken bis hin zu modernen Arrangements reichen. Außergewöhnlich sei, dass alle Stücke, die zur Auswahl stehen, auch gespielt würden, wie Schuster versichert.

Der musikalische Reigen hingegen ist vielfältig, bunt und abwechslungsreich. Von der Gesangsballade „Story“ von LP.J. Hanseeroth über die „Bodensee- und Ferdinand Polka“ (Alexander Pfluger, Johannes Grechenig), erklingen südliche Klänge bei „Spanish Forever“ (Jay Chattaway) oder auch „Zauberhafte Klarinetten“ (Zdenek Gursky) mit Solo für Zwei. Die Bläserjugend mit ihrem Projektorchester bietet in ihrem euphonischen Potpourri die Werke „Trumpet Rock (Luigi di Ghisallo), „Checkpoint“ (Fritz Neuböck) sowie den „Coconut Song“, ebenfalls von Luigi di Ghisallo, an. Zudem werden weitere musikalische Leckerbissen, darunter ein Rock-Medley, der Walzer „Rauschende Birken“ oder Steve Wonders „Sir Duke“ samt „Happy Trombones“ und „Euphoria“ von Martin Scharnagel zum Besten gegeben.

Rund 44 Erwachsene und 20 jugendliche Musiker werden die große Bühne in der Irishalle besetzen. Schuster: „In den Proben hat jeder von uns die gute Stimmung gespürt. Ich selbst erinnere mich noch gerne an das zurückliegende Wunschkonzert, einerseits weil es herausfordernd, andererseits weil es von einer lockeren und entspannten Atmosphäre, ähnlich wie beim traditionellen Neujahrskonzert, geprägt und begleitet wurde. Der Auftritt ist zugleich eine gute Vorbereitung für das bevorstehende Sommerprogramm Wir alle freuen uns auf diesen Abend.“