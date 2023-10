Wie kann das Leben in Eriskirch noch attraktiver und angenehmer gestaltet werden? Darüber haben rund 60 Bürger der Generation 60 Plus am Donnerstag in der Irishalle diskutiert. Bei der Einwohnerversammlung ging es um den Wunsch nach weiteren öffentlich zugänglichen Toiletten, mehr Ruhebänken samt Schwätzbänkle, die Einführung eines Bürgerbusses, mehr Schatten für die „Neue Mitte“ und die Einrichtung eines Medikamenten-Lieferdiensts.

Wie lebt es sich als älterer Mensch in Eriskirch? Welche Wünsche, Verbesserungen, Anregungen oder kritische Anmerkungen haben die Senioren hinsichtlich ihrer Lebensqualität im Ort? Diesen Fragen widmete sich die Veranstaltung „Freiraumgestaltung für Senioren.“

„Nette Toilette“ findet Anklang

Ein Bürger brachte die Idee der „netten Toilette“ ins Spiel. Dabei sieht das Konzept eine finanzielle Unterstützung von Gastronomen bei der Pflege ihrer Toiletten vor. Der macht diese dafür jedermann zugänglich, egal ob derjenige im Café, in der Kneipe oder im Restaurant verweile, oder nicht. „Eine schöne Idee, die werden wir aufgreifen“, kommentierte Bürgermeister Arman Aigner.

Gleich mehrere Anwesende kamen auf die geschlossene Apotheke in Mariabrunn zu sprechen. Sie schlugen vor einen Briefkasten zu installieren, in den man Rezepte einwerfen kann. „Diese könnten vom ohnehin schon bestehenden Lieferdienst der Apotheke im Einkaufszentrum eingesammelt werden, der die Arzneien entsprechend nach Hause liefert“, schlug ein Bürger vor.

Aus für Fitnesspark-Pläne

„Sie dürfen sicher sein, dass wir ihre Vorschläge genau betrachten und auf ihre Umsetzbarkeit untersuchen werden“, versicherte der Bürgermeister. Gemeinsam mit Reinhold Terwart von der Senioren-Begegnungstätte Langenargen und Christian Macherauch, dem Leiter der Finanzverwaltung, nahm er die Anregungen der Versammlung auf.

Rund 100.000 Euro stehen der Gemeinde für die Seniorenarbeit und die passenden Projekte zur Verfügung. Denn durch eine Firmenpleite ist Geld freigeworden, das nun für die älteren Mitbürger und die passenden Projekte verwendet werden soll. So hat es der Gemeinderat vor der Sommerpause beschlossen. „Eigentlich war für diese Summe ein Fitnesspark geplant, der nun aber nicht mehr realisiert werden kann“, informiert Aigner.

Großes Angebot beim TSV Eriskirch

Im Anschluss stellten Petra Rozanowske das umfangreiche Angebot des TSV Eriskirch und Wiltraud Bolien von der Altenhilfeplanung Bodenseekreis ihre Arbeit vor. So gibt es beim TSV eine sogenannte FFG-Gruppe. Die Abkürzung steht für Freizeit-, Fitness- und Gesundheitssport.

Wer dort aktiv sein möchte, der habe die Auswahl zwischen Nordic Walking, Boule, der Nutzung eines Kraftraums oder dem Besuch von Fitness-, Reha- und anderen Präventions- und Gesundheitskursen. „Unsere Kurse werden nicht nur von den Senioren gerne angenommen“, betonte die gelernte Fitnesstrainerin.

Generationsübergreifende Inhalte

Irene Eichhorn gab Einblicke in die Lebensräume Jung und Alt. Die Einrichtung sei breit aufgestellten und fördere mit generationsübergreifenden Programminhalten das soziale Miteinander und den Gemeinsinn. „Wir sind in Eriskirch, was die Vielfalt unserer Angebote für die ältere Generation angeht, ganz vorne dabei. Wir schaffen Qualität für Senioren im Ort“, sagte Irene Eichhorn.

Dabei lobte sie das Engagement der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, welche die Veranstaltungen und Aktionen im Haus erst Wirklichkeit werden lassen.