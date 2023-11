An der Irisschule in Eriskirch werden die 190 Grundschüler seit September von der Schulsozialarbeiterin Nadine Soccodato begleitet. Die Pädagogin hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung ihr Konzept sowie ihre Arbeit an der Bildungseinrichtung vorgestellt. Schulrektorin Susanne Biermann stellte fest: „Auch aufgrund von veränderten Familienstrukturen, die sich auf die Kinder und letztlich auf den Schulalltag auswirken können, wird diese Arbeit immer wichtiger.“

Die Schulsozialarbeit ist inzwischen ein Baustein im Schulalltag, der nicht mehr wegzudenken ist. Wie Nadine Soccodato in ihren Ausführungen betonte, sei es wichtig, soziale Benachteiligungen auszugleichen und die individuellen und sozialen Entwicklungen der Kinder zu fördern. Wobei unter dem Strich ein gutes und gelingendes Miteinander der Schulgemeinschaft stehe.

Einzelfallhilfe im Vordergrund

Dabei sieht die Mentorin neben der Einzelfallhilfe und Beratung für Schüler, Eltern und Lehrer die Arbeit mit Gruppen und in Klassen als vordergründig. Offene Angebote und die Vernetzung und Kooperation mit außerschulischen Partnern und Einrichtungen wie mit Kindergärten, dem Familientreff und dem Runden Tisch der Gemeinden Kressbronn, Langenargen und Neukirch würden den Austausch untereinander und das gegenseitige Kennenlernen erleichtern.

Die 43-jährige Schulsozialarbeiterin Nadine Soccodato arbeitet seit September an der Irisschule. (Foto: Andy Heinrich )

In ihren ersten acht Wochen an der Irisschule hat Nadine Soccodato zunächst den Alltag der Grundschüler auf spielerische Weise erkundet und Wünsche und Anregungen auch der Eltern abgefragt. Dabei stellte sie fest, dass vor allem Kinder der Klassen vier Unterstützung benötigten, weil diese während der Corona-Pandemie ihr schulsoziales Umfeld bedingt durch das Homeschooling nicht pflegen konnten. „Bei 190 Schülern geht es recht lebhaft zu. Dennoch haben wir in Eriskirch Glück, dass es nur wenige Einzelfälle mit Blick auf eine notwendige Betreuung gibt“, sagte die 43-jährige Expertin im Bezug auf „verhaltenskreative“ Kinder.

Beratung auch für Lehrer

Daher sehe sie den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in der Gruppenarbeit, die in sozialen Trainingskursen abgebildet werden. Diese sehen neben weiteren Maßnahmen vor, Patenschaften mit der Klassenstufe drei zu gründen, die Giraffensprache (Konfliktlösung über Kommunikation) einzuführen und zu fördern sowie den Klassenverband im Rahmen einer sogenannten Superklasse zu stärken.

„Neben einem klassenübergreifenden erlebnispädagogischen Tag werden Klassensprecher oder ein Klassenrat eingeführt, zudem in den Stufen drei und vier Kurse zum Thema Gewaltprävention, Streitschlichtung und Smartphone-Nutzung angeboten“, erklärte die Schulsozialarbeiterin. Wünschenswert und hilfreich wären ihrer Meinung nach die Einführung von Projekttagen und gemeinsame Elternabende.

Insgesamt wurden seit September in der Ganztagsschule drei Schülerberatungen und sieben Streitschlichtungen durchgeführt. Nadine Soccodato:„Dazu konnten drei Schüler mit insgesamt 15 Begleitungen intensiv betreut werden. Fünf Lehrer nahmen eine Beratung in Anspruch.“