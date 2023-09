Verdi ruft am Dienstag, 26. September, Beschäftigte im Einzelhandel zum Warnstreik auf. Betroffen ist davon unter anderem der Kaufland-Standort in Eriskirch.

Ebenfalls betreikt werden Ikea in Ulm, eine Kaufland-Filiale in Aaalen und ein Lidl-Lager in Dettingen. Die Tarifrunden über Gehälter und Löhne für die Beschäftigten im Handel laufen laut Verdi-Pressemitteilung bereits seit April. Die Angebote, der Arbeitgeber wies die Dienstleistungsgewerkschaft demnach als „viel zu niedrig angesichts der anhaltend hohen Inflationsraten“ zurück. Etwa 20.000 Streikende hätten sich bislang an ein- und mehrtägigen Streiks beteiligt.

15 Prozent mehr gefordert

„Im Hinblick auf die extrem gestiegenen Preise im vergangenen Jahr ‐ insbesondere bei Lebensmitteln –, fortgesetzt in diesem Jahr, können wir uns mit den bisherigen Angeboten der Arbeitgeber nicht zufrieden geben. Daher rufen wir weiterhin zu Streiks auf“, teilt Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Krüger mit.

Und weiter: „Die Beschäftigten warten schon viel zu lange auf mehr Geld. Für sie gilt es, möglichst bald zu einer guten Einigung zu kommen.“ Verdi fordert unter anderem eine Erhöhung der Entgelte um 15 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie die Anhebung der Ausbildungsvergütungen um monatlich 200 Euro.

Stimmung aufgeheizt

Mittlerweile seien die Arbeitgeber dazu übergegangen, den Beschäftigten einseitig Entgelterhöhungen zuzusagen. Verdi sieht der Mitteilung zufolge darin eine Verschärfung der Tarifauseinandersetzung, die in den Betrieben die kämpferische Stimmung noch mehr anheizen werde.

Am Dienstag werden etwa 1000 Streikende aus ganz Baden-Württemberg in Stuttgart erwartet, die in einem gemeinsamen Demonstrationszug durch die Innenstadt ziehen und sich zu einer anschließenden Kundgebung versammeln, kündigt Verdi an. Die Abschlusskundgebung findet ab 12 Uhr auf dem Schlossplatz statt. Hauptredner sind Verdi-Landesbezirksleiter Martin Gross und Verhandlungsführer Wolfgang Krüger.

Der nächste Verhandlungstermin für den Einzel- und Versandhandel (fünfte Runde) wurde laut Gewerkschaft von den Tarifparteien einvernehmlich vom 6. Oktober auf den 3. November verschoben. Die nächste Verhandlungsrunde im Groß- und Außenhandel (6. Runde) soll am 4. Oktober stattfinden.