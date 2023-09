Der ehemalige Eriskircher Bürgermeister Markus Spieth und seine Ehefrau Tanja sind vier Wochen lang mit dem Fahrrad quer durch Deutschland gereist.

Am Mittwoch, 27. September, liefert das Paar eindrucksvolle Impressionen und spannende Geschichten ihres Abenteuers beim Seniorennachmittag in der Irishalle im Rahmen einer Fotoshow. Beginn ist um 14.30 Uhr.

Zu sehen werden 400 von insgesamt 2000 Reisefotos sein, Markus Spieth moderiert den Reisebericht. Der Eintritt ist frei.

70 bis 90 Kilometer am Tag

Der langjährige Bürgermeister und seine Partnerin lieben das Reisen. Viele Länder haben die beiden Globetrotter mit dem Motorrad bereist. Aber auch per Pedes, wie zuletzt 2020 auf den Spuren Franziskus’ von Florenz nach Rom oder quer durch den Schwarzwald, entdecken sie die Welt. „Eines Tages hatte Tanja die Idee, Deutschland, unsere Heimat, mit dem E-Bike zu entdecken. Vielleicht von Eriskirch über Umwege nach Hamburg, wo wir Freunde besuchen könnten“, blickt Markus Spieth zurück.

Gesagt, getan. Groß vorbereitet haben sich Tanja und Markus Spieth auf ihr Abenteuer nicht: „Die Herausforderung war eher, ob wir die Tagesetappen von 70 bis 90 Kilometer drei Wochen am Stück körperlich schaffen würden. Es lief alles prima, ohnehin ist unser Motto: Es kommt, wie es kommt, auch wenn das Wetter oft mies war.“

Übernachtung im Freien

Übernachtet wurde, wo immer es möglich war, meist im Freien, bei Regen war Improvisation angesagt, erinnert sich Tanja: „Es gibt einem dieses einzigartige Gefühl von Freiheit. Wir schliefen in Weinbergen, in einem Zirkuswagen auf einer Wiese inmitten von Alpakas, auf Campingplätzen oder auf einem Schiff in Bremen.“

Gerne blicken sie auf die vielen Begegnungen zurück, die ihre Reise nicht nur emotional bereicherte. Da war die körperlich beeinträchtigte 70-jährige Frau aus der Schweiz, die mit ihrem dreirädrigen Fahrrad seit fünf Jahren regelmäßig von Dänemark nach Zürich und zurückfährt ‐ „ohne E-Motor, das ist schon beeindruckend“, stellt Markus Spieth fest, der neben den menschlichen Erlebnissen die spannende Tierwelt in der freien Natur mit seinem Fotoapparat festhielt.

Schönheiten des Heimatlandes

„Ob Fasane im Wald, Rehe, Füchse oder die vielen Vögel. Dazu die landschaftlichen Veränderungen, die wir in diesen vier Wochen erleben und bestaunen durften. Unser Land hat so viel zu bieten, nicht zu vergessen die zahlreichen kulturhistorischen Stätten wie der Mainzer und der Speyer Dom oder das Rathaus von Münster, wo der westfälische Frieden 1648 unterzeichnet wurde. Die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn mit dem langen Eugen, die Schönheiten des Teutoburger Walds, die Brücke von Remagen, überhaupt, das Eintauchen in die deutsche Geschichte auf unserer 1500 Kilometer langen Tour vom Bodensee entlang des Rheins über das Ruhrgebiet bis ins zauberhafte Münsterland nach Hamburg hat uns begeistert und gefesselt“, lautet das Fazit.

Als nächste Herausforderung können sich Spieths übrigens eine Fahrradreise durch die Uckermark, oder nach Südfrankreich vorstellen: „Das lassen wir einfach auf uns zukommen. Jetzt freuen wir uns auf den Mittwoch, wenn wir beim Seniorennachmittag den vielen neugierigen Besucher unsere Geschichte erzählen dürfen.“