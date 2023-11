Eriskirch kommt, wie andere Gemeinden inzwischen auch, an seine Grenzen, wenn es darum geht, geflüchteten Menschen ein Dach über dem Kopf zu geben. Dies stellten die Räte und Bürgermeister Arman Aigner in der jüngsten Gemeinderatssitzung fest. Das Gremium fordert die Landes- und Bundesregierung dringend auf zu handeln.

„Wenn wir sehen, dass in den Nachbargemeinden Kressbronn und Langenargen Turn- und Festhallen belegt sind und der Bildungsauftrag Sport dort nur noch teilweise gewährleistet werden kann, dann ist eine Grenze überschritten“, betont Bürgermeister Aigner. Denn die Situation spitze sich in Eriskirch weiter zu.

Insgesamt hält Eriskirch 94 dezentrale Plätze vor, wovon aktuell 20 am Kirchplatz und einer im Lehen noch frei sind. Allerdings erwarte man in den nächsten Monaten 21 bis 27 Neuankömmlinge. Nach einer Hochrechnung des Integrationsbeauftragten Mirko Meinel sei man 2024 zwar in der Lage, der Aufnahmeverpflichtung nachzukommen. Allerdings komme man definitiv ans Limit der Unterbringung und Integrationsmöglichkeiten ‐ beziehungsweise „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit darüber hinaus.“

Meinel mahnt dringend, dringend neue Lösungswege zu suchen und zu gehen. Denn seiner Einschätzung nach werde der Bodenseekreis im kommenden Frühjahr bereits keine geregelten Unterbringungen mehr leisten können. Es bestehe „dringender Handlungsbedarf“ was Grenzkontrollen angehe, um irreguläre Zuwanderung über Drittstaaten zu verhindern.

Ebenso müsse dringend etwas passieren, was die Umsetzung eines schnelleren Asylverfahren, die Aberkennung des Aufenthalts bei schweren Straftaten angeht. Zudem sei es wichtig, die Geflüchteten schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dabei bezieht sich der Experte für Flüchtlingsfragen auf einen Forderungskatalog, der im März 2023 in der sogenannten „Stuttgarter Erklärung“ seitens des Gemeindetags Baden-Württemberg formuliert worden ist.

Die Gemeinderäte sprachen sich in ihrer jüngsten Sitzung dafür aus, diese Resolution zu unterstützen. Tobias Plümer (CDU) und seine Ratskollegen befürworteten das Papier, bezweifeln aber, dass die Botschaft bei der hohen Politik ankommt. Michael Filleböck (CDU) fragte, was passiere, wenn es künftig keinerlei Aufnahmekapazitäten mehr gebe?

„Dann müssten wir Zelte auf Ebene des Gemeindeverwaltungsverbandes aufstellen. Das wäre nicht menschenwürdig“, so Meinel. Als letzte Möglichkeit bliebe die Belegung der Hallen, so wie in den Nachbargemeinden. „In Eriskirch wird gut gearbeitet. Bislang können die Menschen dezentral untergebracht werden“, erklärte Meinel. „Es wäre schön, wenn dies auch in Zukunft so bleiben könnte.“

Egon Wezel von der Freien-Wähler-Vereinigung schloss sich an: „Wir dürfen stolz darauf sein, dass wir auf lokaler Ebene bislang mit den Problemen zurechtgekommen sind und die Menschen nicht in Sammelunterkünften unterbringen mussten.“ Er sei davon überzeugt, dass eine dezentrale Integration einfacher zu bewältigen sei. „Daran sollten wir weiterarbeiten.“