Mehrere hundert tote Fische trieben vergangene Woche in der Schussen im Bodenseekreis und im Landkreis Ravensburg. Daraufhin hat die Polizei Ermittlungen zur Ursache aufgenommen — und schließt jetzt ein Fremdverschulden aus.

„Wir gehen nicht davon aus, dass gefährliche Stoffe in den Fluss eingeleitet worden sind“, sagt Simon Göppert, Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg, am Donnerstagnachmittag auf Anfrage. Vielmehr hätten sich die ersten Erkenntnisse bestätigt, dass Niedrigwasser in Verbindung mit hohen Temperaturen, die zur Folge haben, dass weniger Sauerstoff im Wasser ist, und Starkregen für das Fischsterben ursächlich seien.

Tote Fische landen in Tierbeseitigungsanlage

Demnach ergaben die entnommenen Wasserproben und die Untersuchung der Tiere offenbar keine Auffälligkeiten. Zwei Kanufahrer hatten am Samstag tote Fische in der Schussen bei Eriskirch entdeckt und gemeldet. Erste Nachforschungen der Fachdienststelle Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums ergaben daraufhin, dass bereits am Vortag flussaufwärts im Bereich Ravensburg–Weißenau mehrere hundert Döbel, Barben und Welse verendet waren.

Zu Wochenbeginn seien im Unterlauf des Flusses bei Meckenbeuren–Siglishofen im Bodenseekreis noch einige wenige tote Fische gefunden worden. Wie die Tiere entsorgt werden, dazu teilt Lars Gäbler, Sprecher des Landratsamtes Bodenseekreis, mit: Die abgesammelten Fische werden in die Tierbeseitigungsanlage Süd in Warthausen bei Biberach gebracht.