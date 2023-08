Sensationelle Insektenporträts blicken dem Betrachter in der Foto–Ausstellung „Metamorphosen — Wundersame Verwandlung im Reich der Insekten“ im Naturschutzzentrum Eriskirch (NAZ) entgegen. Dabei steht jeweils die Larve dem Endstadium gegenüber.

Beim Denken an Insekten tauchen verschiedene Bilder im Kopf auf — meistens negativ bestimmt. Man verspürt ein unangenehmes Kribbeln, Jucken und Beißen, es schaudert einem. Dabei sind die Quälgeister in der Regel winzig, oft kaum zu erkennen.Das bisher kleinste bekannte Insekt ist die 0,17 Millimeter lange Erzwespe, das größte die bis zu 35 Zentimeter lange Gespenstschrecke. In der Vorzeit soll es ein Insekt von 70 Zentimetern Länge gegeben haben.

Aufgenommen unter Raster–Elektronen–Mikroskop

Die neue Ausstellung im NAZ vermittelt ungemein spannende, ja überwältigende Bilder, aufgenommen unter dem Raster–Elektronen–Mikroskop in 1400–facher Vergrößerung. Monstergleich vermögen Mundwerkzeuge und Stechrüssel den Betrachter in Angst und Schrecken zu versetzen. Oder sie lassen ihn staunen über diese ungeahnte Welt im Kleinen, über die Vielfalt, die Zweckmäßigkeit.

Unterm Raster-Elektronen-Mikroskop wird die Schmeißfliege auch nicht schöner. (Foto: Christel Voith )

Während bei vielen Lebewesen, zu denen auch der Mensch zählt, das innen liegende Knochengerüst den Halt gibt, besitzen die Insekten ein Außenskelett aus Chitin. Es ist leicht, stabil und schützt vor Austrocknung wie vor mechanischer Beanspruchung, aber es wächst nicht mit und bestimmt so die kleine Größe.

Greifarme erdrücken Feind

Man kann nur staunen, wie hier alles einem bestimmten Zweck zugeordnet ist. In subtilem Zusammenspiel erdrücken Greifarme den Feind, sägen messerscharfe Sägen den Feind auf, um sein Blut auszusaugen, oder sie ritzen zum selben Zweck auch nur die Haut auf. Phantastisch, was hier alles zusammenkommt, einzig, um das Blut der Wirte zu saugen. Spannend auch, wie diese Werkzeuge sich mit der Verwandlung der Insekten mitverwandeln.

Spektakuläre Bilder von Insekten und ihren Larven zeigen Bilder unterm Raster-Elektronen-Mikroskop im NAZ Eriskirch. (Foto: Christel Voith )

Fast 30 Jahre Erfahrung mit der Präparation und Fotografie am Elektronenmikroskop steckt hinter den Bildern von „eye of science“ aus Reutlingen, das Biologin Nicole Ottawa und Fotograf Oliver Meckes 1995 gegründet haben. Spektakuläre Bilder finden sich auf ihrer Homepage www.eyeofscience.de, sie finden sich auch in den einschlägigen Wissenschaftsmagazinen wie Bild der Wissenschaft, Science, Geo oder Time Magazine. Ob Hausstaub oder Blutgefäß, ob Wollfaser oder High–Power–Chip–Platine — gefragt sind die Fotos in den unterschiedlichsten Wissenschaftsbereichen.

Kleiner Mensch im großen Universum

Die Ausstellung in Eriskirch zeigt ausschließlich Insekten und ihre unterschiedlichen Lebensphasen. Dass sie in eindrucksvollen natürlichen Farben erscheinen, ist einer geduldigen, pixelgenauen digitalen Nachbearbeitung am Computer zu verdanken. Denn das Raster–Elektronen–Mikroskop, das ohne Licht arbeitet, liefert nur Schwarz–Weiß-Aufnahmen.

Umso mehr darf man angesichts der Bilder staunen. Eigentlich kann der Mensch davor ganz klein werden und sich über seine Stellung im Universum Gedanken machen, gibt es auf der Welt doch 200 Millionen mal so viele Insekten als Menschen. Er ist keineswegs so einmalig, wie er in Selbstüberschätzung meint.