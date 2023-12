Spende von Eierlikörverkauf kommt Schulbildung in Pakistan zugute

Seit vielen Jahren sind Hildegard Beck, Ute Brugger und Daniela Janke (AH-Damen TSV Eriskirch) feste Größen auf dem Weihnachtsmarkt in Eriskirch und verkaufen auf dem Markt selbstgemachten Eierlikör und Makronen. Jedes Jahr spenden die drei Frauen den Erlös ihres Verkaufs an gemeinnützige Einrichtungen oder Stiftungen. Dieses Jahr haben sie sich für den Verein Kinder- und Jugendbildung Shimshal e.V. in Oberteuringen entschieden.

Der Verein wurde vor 21 Jahren von Wilma Rehkugler aus Oberteuringen gegründet, die auch den Vorsitz des Vereins übernommen hat. Die Initiative entstand aus dem Wunsch, die Bildungssituation in einem abgelegenen pakistanischen Dorf namens Shimshal zu verbessern. Insbesondere Mädchen hatten bisher keine Möglichkeit zur Schulbildung. Im Jahr 2006 konnte der Verein eine Schule eröffnen, in der sowohl Jungen als auch Mädchen gemeinsam unterrichtet werden. Dies war ein entscheidender Schritt zur Verbesserung der Bildungschancen in der Region.

Für ihr Engagement und ihren Beitrag zur internationalen Verständigung wurde Wilma Rehkugler das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Die drei Damen aus Eriskirch haben sich dieses Jahr für die Spende von 500 Euro an diesen Verein entschieden, weil sie wissen, dass auch hier ihr Einsatz direkt und effizient denjenigen zugutekommt, die es am dringendsten benötigen.