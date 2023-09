So laufen die Sanierungsarbeiten in der Irisschule

Die Arbeiten an der Irisschule laufen weiter nach Plan. Derzeit wird die Außenfassade saniert, wobei auch Randgewerke wie Maler-, Estrich-, Heizungsbau- sowie Elektrik-Gewerke angegangen werden. Ziel ist es unter anderem, eine bessere Durchlüftung in den Klassenzimmern in Verbindung mit der neuen Außenhülle zu gewährleisten. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf rund 2,25 Millionen Euro (brutto) und liegen laut dem Leiter des Ortsbauamtes, Frank Jehle, aktuell im Rahmen. Aufgrund der mit den Maßnahmen zusammenhängenden Störungen sind einige Klassen in der benachbarten Sport- und Irishalle untergebracht.

In und an der Irisschule laufen seit Beginn der Sommerferien die Sanierungsmaßnahmen, wenn auch mit bedingten Verzögerungen, weiter nach Plan. Laut Frank Jehle beinhalten die Kosten in Höhe von etwa 2,25 Millionen Euro die Reparatur des Daches, die Modernisierung der Fassadenhülle, der filtrierten Lüftungsanlage, der elektrischen Steuerungselemente, sowie der Installationsarbeiten für die Datenkanäle samt Fensteraustausch. Im Zuge der Arbeiten werde man die Fassade laut Jehle etwas nach vorne setzen, was zur Folge habe, dass die Klassenzimmer aufgrund der tieferen Fenster heller und etwas geräumiger ausfallen.

Ausschlaggebend jedoch sei die neue Lüftungsanlage, die man dauerhaft betreiben werde, um die Menge an Kohlenstoffdioxid in den Klassenräumen drastisch zu reduzieren. Je höher die CO2-Konzentration in der Luft, desto schlechter die Luftqualität. Jehle sagte dazu: „Insbesondere in Räumen mit vielen anwesenden Personen, wie in Schulklassen, kann der Gehalt an CO2 sehr schnell ansteigen, was vor allem bei jungen und älteren Menschen zu Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und anderen Befindlichkeitsstörungen führen kann. Aus diesen Gründen muss das Gas durch ausreichende Lüftung dauerhaft über eine hohe Luftwechselrate aus den Zimmern entfernt werden. Mit Blick auf eine weitere mögliche Corona-Welle und damit verbundenen Erkrankungen ist diese Maßnahmen für die Schüler natürlich sehr förderlich.“

Aufgrund der mit den Maßnahmen zusammenhängenden Störungen sind einige Klassen übrigens in der benachbarten Sport- und Irishalle temporär untergebracht. „Damit die Kinder nicht durch den Arbeitsbetrieb gestört werden, haben wir zwei Klassen in den Gymnastik- und Allzwecksaal der Sporthalle, sowie eine in die benachbarte Irishalle kurzfristig umquartiert. Die Schüler finden diesen Umzug natürlich sehr cool“, so Frank Jehle.

In puncto regenerative Energiegewinnung soll auf dem großen Dach der Bildungseinrichtung eine Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von bis zu 68 Kilowatt-Peak installiert werden. Das Problem: Die Ergebnisse der beiden Ausschreibungsrunden waren für die Verwaltung, aber auch für den Gemeinderat, aus finanzieller Sicht ernüchternd und nicht tragbar. „Der Gemeinderat und wir als Verwaltung stehen zu hundert Prozent hinter dieser Anlage, jedoch muss sich diese auch wirtschaftlich abbilden lassen. Im Zuge einer weiteren Ausschreibung hoffen wir nun auf bessere Angebote“, sagte Jehle.

Als zweiten Sanierungsschritt wolle man laut Jehle im Sommer 2024 die sanitären Einrichtungen modernisieren. Einzelheiten über den Umfang der Maßnahme müssten allerdings noch intern sowie im Gemeinderat vorgelegt und diskutiert werden.