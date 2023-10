Sanfte Harfentöne zum Theresienfest

Ein Konzert der Lindauer Harfenistin Lena Rummel läutete am Sonntag das sechste Theresienfest im Gästehaus St. Theresia in Eriskirch-Moos ein. Für die meditativ anmutenden Solodarbietungen gab es großen Beifall in der vollbesetzten Kapelle.

Im Namen der Schwesterngemeinschaft „Der kleine Weg“ und des Gästehauses St. Theresia hieß Schwester Dorothee Laufenberg die Gäste in der vom warmen Herbstlicht inszenierten Kapelle willkommen ‐ zum Fest der Namenspatronin Thérèse von Lisieux. Als die Musikerin Lena Rummel die erste Saite zupfte, wurde es mucksmäuschenstill im Kirchenraum. Vom ersten Ton an waren die Zuhörerinnen und Zuhörer ergriffen von der Harfenmusik, die die Lindauerin eine Stunde lang gefühlvoll darbot.

Rummel erläuterte ihre vorgetragenen Werke für Harfe, die sie überwiegend während der Corona-Pandemie 2020 komponierte. „Musik ist für mich ein Allheilmittel und als plötzlich alle daheimbleiben sollten, da sind die Noten nur so aus mir herausgesprudelt“, erklärte sie ihrem 50-köpfigen Publikum beispielsweise die Komposition mit Namen „Weich wie Watte“, in der sie ihre Wohnung als wohlig-warmen Rückzugsort vor dem „bösen Virus“ intonierte. Aber auch die anderen 14 Kompositionen kamen angenehm, verträumt und melancholisch daher und vereinten Elemente der klassischen Musik, der keltisch geprägten Harfentradition sowie des alpenländischen Genres.

Die Harfenistin vom Bodensee umrahmte anschließend auch den Festgottesdienst zu Ehren der französischen Karmelitin Thérèse von Lisieux (1873‐1897), den auch in diesem Jahr Pfarrer Andreas Meyer aus Steinhausen zelebrierte.