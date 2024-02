Eriskirch

Politischer Aschermittwoch bei der CDU Eriskirch

Eriskirch / Lesedauer: 1 min

Die CDU-Eriskirch lädt alle Interessierten und alle Bürger zum politischen Aschermittwoch am 14. Februar um 19 Uhr in die Irishalle in Eriskirch ein.