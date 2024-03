Rund 200.000 Euro Sachschaden sind am Sonntagmittag bei einem Brand mehrerer Fahrzeuge auf einem Grundstück im Eriskircher Ortsteil Dillmannshof entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an, Hinweise auf Brandstiftung haben sich laut Auskunft eines Sprechers des Polizeipräsidiums Ravensburg bislang nicht ergeben.

Mehrere Fahrzeuge sind auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Dillmannshof ein Raub der Flammen geworden. (Foto: Jens Lindenmüller )

Auf einem Grundstück in Dillmannshof, wo mehrere Wohnmobile und Wohnwagen abgestellt sind, war am Sonntag um die Mittagszeit zunächst ein umgebauter Omnibus in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand er bereits komplett in Flammen. Auch daneben abgestellten Fahrzeuge gerieten in Brand.

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es zwar rasch, das Feuer zu löschen, dennoch wurden durch das Feuer neben dem Bus auch ein Auto, ein Bootsanhänger samt Boot, ein Wohnwagen und ein Wohnmobil zerstört.

Zur Klärung der Brandursache hat laut Auskunft der Polizei die Versicherung einen Sachverständigen hinzugezogen. Diese Klärung werde sich aber wohl noch einige Wochen hinziehen.