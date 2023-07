Bodenseekreis will keine festen Blitzer mehr aufstellen

Während der acht Wochen, in der die B 31 ab Ende März wegen Bauarbeiten gesperrt war, schlängelte sich zum Teil sehr viel Verkehr durch Eriskirchs Neue Mitte. Immerhin hielten sich die meisten Verkehrsteilnehmer in der Greuther Straße an Tempo 30. Ein fester Blitzer wird dort nicht installiert. Auch an keiner anderen Stelle im Bodenseekreis.

Bürgermeister Arman Aigner berichtete in einer der jüngsten Gemeinderatssitzungen, dass sich einige Anwohner der Greuther Straße ein stationäres Radargerät wünschen. Doch diesem Wunsch erteilte Dietmar Buck, Leiter des Rechts– und Ordnungsamtes des Bodenseekreises, eine Absage: „Das Bedürfnis der Bevölkerung auf Verkehrsüberwachung ist ausgesprochen groß. Jedoch können trotz guter Ausstattung und aktueller Technik nicht alle Bedürfnisse gestillt werden.“

Individuell und bedarfsorientiert

Neue stationäre Anlagen seien im Bodenseekreis nicht mehr vorgesehen. Den Vorzug gebe man inzwischen den semistationären Anlagen auf Anhängern, da diese individueller und bedarfsorientierter eingesetzt werden könnten. Grundsätzlich habe man seitens des Kreises kein Interesse daran, Messanlagen zu verstecken, sondern stelle diese gut sichtbar auf.

Vollbremsungen vor dem Blitzer bringen rein gar nichts. Dietmar Buck

Die Anlagen seien inzwischen so präzise, dass ein Fahrzeug schon längst erfasst und gemessen wurde, bevor der Fahrzeuglenker die Blitzanlage überhaupt bemerke. Dietmar Buck: „Vollbremsungen vor dem Blitzer bringen rein gar nichts. Außerdem werden wir jetzt noch einen neuen Anhänger beschaffen, der das geblitzte Fahrzeug zusätzlich dann nochmal von hinten erfasst. Das wird dann interessant für die Motorradfahrer.“

Fünf Millionen Bußgeld

Rund fünf Millionen Euro werden dem Amtsleiter zufolge pro Jahr im Bodenseekreis an Bußgeldern eingenommen. Dem gegenüber stünden Ausgaben für Personal, Porto, Kosten für Technik und Verfahrensabwicklungen in Höhe von 2,5 Millionen Euro. „Die Einnahmen verbleiben beim Landkreis und wirken sich auf den Kreishaushalt aus. Somit kommen die Einnahmen mittelbar auch wieder den Gemeinden zugute, so Buck.“

In der Greuther Straße, in der Tempo 30 gilt, hätten Messungen während des Zeitraums, in dem die B 31 wegen Baumaßnahmen gesperrt war und die Umleitung über Eriskirch erfolgte, ein „normales“ Maß an Geschwindigkeitsüberschreitungen ergeben. Die Verstöße haben sich Dietmar Buck zufolge bei rund fünf Prozent bewegt, und zwar im sehr niedrigen Bereich zwischen sechs und zehn Kilometern pro Stunde.