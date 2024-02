Nabu startet wieder eine Nistkasten-Verschenkaktion

Bedingt durch den abnehmenden Bestand an Singvögeln und Fledermäusen, führt der Nabu Eriskirch-Meckenbeuren wieder eine Förderaktion von Nisthilfen für Singvögel durch. Am Samstag, 17. Februar, werden um 10 Uhr in Eriskirch, Dillmannshof 15 - so lange der Vorrat reicht - sehr robuste Holzbeton- und Holz-Nisthöhlen mit Flugloch-Durchschnitt 32 Millimeter und 28 Millimeter und Bausätze aus Holz kostenlos abgegeben. Eine Spende ist erwünscht.

Ermöglicht wird diese Aktion unter anderem durch die Unterstützung durch Feneberg in Meckenbeuren und allen, die dort einkaufen und ihren Einkaufsbeleg durch die Kassiererin abgestempelt in die Sammelbox am Zaun schräg gegenüber am Bahnhof einwerfen.

Infos