Mülltonnen geraten in Brand

Eriskirch / Lesedauer: 1 min

Hinweise zur Brandursache nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Telefon 07541/7010 entgegen. (Foto: dpa )

Auf noch unbekannte Art und Weise haben am Dienstagmorgen gegen 6. 30 Uhr in der Mozartstraße in Eriskirch-Schlatt mehrere Mülltonnen Feuer gefangen.