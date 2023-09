Warnwesten, Verdi-Fahnen, Trillerpfeifen: Etwa 25 Mitarbeiter der Kaufland-Filiale in Eriskirch sind am Dienstag einem Aufruf der Gewerkschaft gefolgt und haben ihre Arbeit niedergelegt.

Hintergrund des Warnstreiks vor der Tür des Einzelhandels: Seit Frühling laufen Tarifverhandlungen, zu einer Einigung kam es bislang aber nicht.

Kein Inflationsausgleich

Es ist kurz nach 7 Uhr am Morgen, temperaturmäßig lässt der Herbst grüßen. Gaby Finocchiaro, Betriebsratsvorsitzende des Kaufland-Standorts in Eriskirch, fröstelt es nicht nur deshalb: „Wir möchten mehr Geld für unsere Arbeit, wir brauchen mehr Geld.“

Sie seien nicht nur Mitarbeiter im Einzelhandel, sondern auch Kunden, die spürten, dass alles teurer werde ‐ Stichwort: Inflation. Einen Ausgleich hätten die Mitarbeiter nicht bekommen, und die Löhne seien gleich geblieben. „Wir fühlen uns nicht ernst genommen“, stellt die Betriebsratsvorsitzende fest.

Knapp 100 Menschen, unter ihnen viele Teilzeitkräfte, arbeiten ihr zufolge im Eriskircher Kaufland. Derzeit sei der Krankenstand hoch, weshalb sie davon ausgeht, dass der Streik Auswirkungen auf die Abläufe haben wird. Zumal die Arbeitsniederlegung drei Tage dauert.

Mütter lassen Demo aus

Zur Demonstration in Stuttgart, zu der Verdi am Dienstagmittag 1000 Streikende aus ganz Baden-Württemberg erwartet, reist aus Eriskirch niemand an: „Die meisten von uns sind Mütter, die ihre Kinder von Kindergarten oder Schule abholen müssen“, sagt Gaby Finocchiaro.

Ebenfalls bestreikt werden Ikea in Ulm, eine Kaufland-Filiale in Aaalen und ein Lidl-Lager in Dettingen. Die Tarifrunden über Gehälter und Löhne für die Beschäftigten im Handel laufen seit April. Die Angebote der Arbeitgeber wies die Dienstleistungsgewerkschaft laut Pressemitteilung als „viel zu niedrig angesichts der anhaltend hohen Inflationsraten“ zurück. Etwa 20.000 Streikende hätten sich bislang an ein- und mehrtägigen Streiks beteiligt.

Kunden zeigen Verständnis

Aktuell fordert Verdi im Einzelhandel unter anderem eine Erhöhung der Entgelte um 15 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Derweil bieten die Arbeitgeber 5,3 Prozent für 24 Monate. Die noch überschaubare Zahl an Kunden, die am frühen Dienstagmorgen im Supermarkt in Eriskirch einkaufen, zeigen Verständnis für die Streikenden. Immer wieder folgt ein aufmunterndes Nicken in ihre Richtung begleitet von einem: „viel Erfolg.“

Der nächste Verhandlungstermin für den Einzel- und Versandhandel (fünfte Runde) wurde Verdi zufolge von den Tarifparteien einvernehmlich vom 6. Oktober auf den 3. November verschoben. Die nächste Verhandlungsrunde im Groß- und Außenhandel (sechste Runde) soll am 4. Oktober stattfinden.