Interessen der Bürger sehr gut vertreten

Der CDU-Ortsverband Eriskirch hat bei seiner Nominierungsveranstaltung unter der Leitung von Hubert Bertele die Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 9. Juni aufgestellt.

Vorsitzende Gudrun Schmid freut sich laut Pressemeldung des Ortsverbands dabei besonders, dass alle Listenplätze mit sehr engagierten Kandidatinnen und Kandidaten belegt sind. Sie sieht die Interessen der Eriskircher Bürgerinnen und Bürger hier auf jeden Fall sehr gut vertreten. Nicht zuletzt die Tatsache, dass vom Studenten bis zum Rentner alle Altersgruppen vertreten sind, unterstützt dies, heißt es in der Mitteilung weiter.

Nachdem in geheimer Wahl festgelegt worden war, dass die Listenplätze in alphabetischer Reihenfolge vergeben werden sollen, wurde folgendermaßen gewählt:

Michael Blenk, Michael, Filleböck, Valentin Gebhard, Gabriel Käppeler, Thomas Knejski, Konstantin Laschin, Daniel Mies, Tobias Plümer, Gudrun Schmid, Maren Schmoll, Janett Stengel, Gülsüm Türker Huber, Berthold Vetter und Marcus Wernitz.

Der Fraktionsvorsitzende Tobias Plümer schwor dann die Anwesenden darauf ein, sich für die Wahl stark zu machen, da Demokratie kein selbstverständliches Gut ist, sondern erarbeitet und gelebt werden muss. Sein Appell: Die Zeit bis zur Wahl zu vielen Bürgerkontakten nutzen.

So wurden auch gleich einige Termine festgelegt, zu der die Bürgerschaft eingeladen ist. Am Freitag, 5. April (Treffpunkt beim Friedhof Mariabrunn), und Freitag, 19. April (Treffpunkt bei Gerüstbau Kiefer), wird jeweils um 17 Uhr zu den schon bekannten Wohnviertelbegehungen eingeladen, und am Freitag, 3. Mai, um 19 Uhr wird es eine Kandidatenvorstellung im Bürgertreff in der neuen Mitte geben. Aber auch auf dem Wochenmarkt werden die Kandidatinnen und Kandidaten am 10, 17., 31. Mai. und am 7. Juni ab 14 Uhr anzutreffen sein.