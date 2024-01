Die Lage an einem Hang an der Schussen in Unterbaumgarten hat sich weiter verschärft. Wie das Bauamt in Eriskirch mitteilt, sind durch den hohen Wasserstand des Flusses in der stark abfallenden Böschung Risse aufgetreten.

Im Bereich der dortigen Metzgerei Stengel und des Reiterhofs Kleiner ist die Durchfahrt aus Sicherheitsgründen weiterhin für den Verkehr gesperrt. Eine Zufahrt zu den Betrieben ist jedoch möglich.

Seit längerem bereits ist die Durchfahrt der Baumgartener Straße in Unterbaumgarten für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Wasser übt enormen Druck aus

Die ausgeschriebene Gewichtsbeschränkung für die Straße sowie das Durchfahrtsverbot wird allerdings nicht von allen Verkehrsteilnehmern befolgt, wie der Leiter des Ortsbauamtes Eriskirch, Frank Jehle, auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ betont. „Wir weisen mit Nachdruck darauf hin, dass diese Beschränkungen zwingend eingehalten werden und nicht notwendiger Verkehr unbedingt vermieden werden muss.“

Das Wasser der Schussen übt auf den Hang neben der Straße einen enormen Druck aus, was zu gefährlichen Bewegungen geführt hat.

„Diese Hangbewegungen sind ein natürlicher Vorgang in der Außenkurve eines Gewässers erster Ordnung. Man weiß von aktiven Grundwasserbewegungen in Richtung des Hanges. Nicht abgeleitetes Oberflächenwasser verstärkt die Erosion an dieser Stelle. Es ist anzunehmen, dass die immer häufiger auftretenden und intensiven Starkregenereignisse hier eine Rolle spielen“, sagt Jehle.

Wie die Gemeinde versucht gegenzusteuern

Um die Situation auszubremsen, habe man in der jüngeren Vergangenheit Bodenergänzungen vorgenommen, Bewuchskontrollen durchgeführt und Teilbereiche drainiert. Zudem habe man die Schussen mit buhnenartigen Verbauten im Böschungsbereich verstärkt.

Am betroffenen Hang direkt oberhalb der Schussen ist sichtbar ein Stahlseil-Gerüst aufgebaut, welches Bewegungen sichtbar macht und als Messpunkte für Kontrollen verwendet wird. (Foto: Andy Heinrich )

„Diese Befestigungen werden bei hohen Wasserständen allerdings unterspült. Um die Straße im oberen Bereich zu sichern, wurde ergänzend ein befestigter Tragkoffer eingebaut, welcher die Lasten von der Hangkante weg in die weiter unten liegenden Tragschichten ablastet“, berichtet der Experte. Vor Ort könne man übrigens ein aufgebautes Stahlseil-Gerüst sehen, welches Bewegungen sichtbar macht und als Messpunktlinie für Kontrollen dient.

Diese Lösungsansätze stehen im Raum

Inzwischen arbeite die Gemeinde gemeinsam mit geologischen Ingenieurbüros an einer Vielzahl von Lösungsansätzen. „Diese reichen von Pfeilern im Untergrund über sinnvolle Verbauten, wie man sie aus dem Alpenraum her kennt, bis zu einer angedachten Verlegung der Straße oder einer brückenbauartigen Konstruktionslösung“, sagt Jehle.

Um auf Veränderungen jederzeit reagieren zu können, stehe der Bereich unter ständiger Beobachtung, wobei täglich Vor-Ort-Kontrollen, regelmäßige Messungen sowie Vermessungen von Kontrollpunkten im Fahrbahnbelag durchgeführt werden.

Über die Dauer der Straßensperrung kann Jehle nur mutmaßen: „Die zu beauftragten Spezialunternehmen sind sehr ausgelastet. Messungen, Auswertungen, Lösungsentwürfe, Planungen, vorgeschriebene Ausschreibungsverfahren, die Vergaben und schließlich die dann durchzuführenden Baumaßnahmen führen zu einem Zeitfenster von mindestens einem Jahr. Eine Verlegung der Straße würde weitaus länger dauern.“

Manche Bürger verhalten sich uneinsichtig

Für die Anwohner und Gewerbetreibende sei die Situation nicht einfach, wie der Leiter des Bauamtes weiß: „Diese fahren zur Entlastung der Straße mit schwerem landwirtschaftlichen Fahrzeugen teilweise über die angrenzenden Felder. Leider haben Sie mit viel Unmut von uneinsichtigen Bürgern zu tun, was soweit geht, dass Briefkästen zur ’Schranken-Schlüsselsuche’ aufgebrochen werden, Anwohner beschimpft und Fahrerflucht bei Beschädigungen begangen wird“.