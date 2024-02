Wer war noch mal Arman Aigner? Der Bürgermeister von Eriskirch hat bis Mittwoch nichts mehr zu melden. Die Streibemahder haben am Gumpigen Donnerstag das Rathaus gestürmt und die Macht übernommen. Zuvor rief Zunftmeister Christian Eisele die Gründung der „Mahder-Partei“ aus. Ob andere Fraktionen des Eriskircher Gemeinderats da überhaupt noch Chancen haben?

Seltsam. Als die Streibemahder durch die Tür ins Rathaus gehen wollten, war diese verschlossen. Bürgermeister Arman Aigner fühlte sich offenbar sicher auf seinem Balkon. Doch die Narren hatten noch einen Trumpf in der Hinterhand und stürmten kurzerhand mit einer Leiter den zweiten Stock. Als Zunftmeister Christian Eisele den Rathausbalkon betrat, wurde es für Aigner ungemütlich. Dass der Schultes vor einigen Wochen nicht beim Narrenbaumstellen war, kam bei den Narren und ihren anwesenden Unterstützern gar nicht gut an. Zur Strafe gab’s Buh-Rufe.

Und auch ansonsten hatte Eisele einiges zu bemängeln, was in der Gemeinde schiefläuft. Zum Glück lieferte der Zunftmeister auch direkt Verbesserungsvorschläge - zum Beispiel hinsichtlich des Hangrutsches in Unterbaumgarten. Man solle einfach die Schussenhexen fragen, ob sie die Schussen nicht versetzen können. Ihre Unterstützung für diese grandiose Idee drückten die Eriskircher mit einem lautstarken „Schussenhex - Hexenschuss“ aus.

Auch mit Blick auf die herannahenden Kommunalwahlen hatten die Streibemahder einen fabelhaften Einfall. Sie gründeten eine eigene Fraktion, die „Mahder-Partei“. Die Wahlplakate vor Ort hätte es eigentlich gar nicht gebraucht, denn der Zunftmeister ließ einfach per lautem Zurufen der Zuschauer abstimmen. Klare Sache: Diese Wahl hat die Partei gewonnen.