FWV nominiert Kandidaten

Die Freie Wählervereinigung (FWV) Eriskirch hat ihre Kandidaten für die Wahl zum Gemeinderat am 9. Juni nominiert. In einer ersten Nominierungsversammlung wurden zwei Frauen und neun Männer für elf der 14 Listenplätze gewählt. Fünf der acht amtierenden Gemeinderäte bewerben sich erneut. Für die nicht besetzten Plätze werden noch Bewerberinnen oder Bewerber ab 16 Jahren gesucht. Interessierte können sich per Mail an [email protected] bewerben.

„Die Bürgerinnen und Bürger können aus einem breiten Spektrum an Bewerbern mit unterschiedlichsten Berufen und Lebenserfahrungen wählen“, so Vorstandsmitglied Petra Rozanowske. Erfreulich sei, dass mit Petra Rozanowske, Hannes Walzer, Egon Wetzel, Florian Gottwald und Marc Hemmer fünf erfahrene Gemeinderäte erneut kandidieren. Olaf Hentschel, Reinhold Lischewski, Sandra Lischewski, Simon Mangold, Klaus Riedmüller und Tim Weidlich ergänzen die Liste, auf welcher die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge gelistet sein werden.

In den kommenden drei Monaten wird es für die Eriskircher wieder verschiedene Möglichkeiten geben, die Kandidaten kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.