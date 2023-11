Die 73-jährige Fußgängerin, die vor gut einer Woche in Eriskirch von einem Auto erfasst wurde, ist gestorben. Wie die Polizei mitteilt, ist die Frau am Mittwoch in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

Der schwere Verkehrsunfall hatte sich am 14. November gegen 17.30 Uhr in der Ortsdurchfahrt Mariabrunn ereignet. Laut Polizei war die Frau mit dunkler Kleidung und offenbar einem roten Regenschirm unterwegs.

Autofahrerin bremste stark

Sie wollte im Bereich des Röckenwegs bei starkem Regen über die Straße und wurde dabei von einem Auto erfasst. „Die Fahrerin bremste zwar stark ab, konnte eine Kollision mit der 73-Jährigen jedoch nicht mehr verhindern“, hieß es in der ersten Meldung der Polizei zu dem Fall.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat der Verkehrsdienst Ravensburg übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde auch ein Gutachter hinzugezogen.