Freie Wähler informieren zur Gemeinderatswahl

Ein gutes halbes Jahr vor der Wahl zum Gemeinderat lädt die Freie Wählervereinigung (FWV) Eriskirch am Montag, 27. November, um 19.30 Uhr in den Bürgersaal, Greuther Straße 5, zu einer Informationsveranstaltung ein. Im Mittelpunkt des Abends stehen laut Pressemitteilung aktuelle und künftige Themen in der Gemeinde sowie die Arbeit des Gemeinderats bzw. der FWV-Gemeinderatsfraktion. Zudem besteht die Gelegenheit, die FWV und ihre Aktivitäten kennenzulernen sowie mit den aktuellen Gemeinderäten ins Gespräch zu kommen.

„Wir hoffen natürlich sehr, dass wir mit der Informationsveranstaltung bei einigen Eriskircherinnen und Eriskirchern das Interesse an einer Mitgliedschaft bei der FWV und vielleicht sogar für eine Kandidatur bei der Gemeinderatswahl wecken können“, sagt Egon Wetzel, Vorsitzender der FWV-Gemeinderatsfraktion.