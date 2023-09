Fotogruppe Kreativ präsentiert Jahresausstellung

Die Fotogruppe Kreativ stellt nach rund drei Jahren der Planung und Durchführung im Rahmen ihrer Fotoausstellung am 14. Oktober in der Irishalle ihr Bürgermosaik vor. „Wir sind Eriskirch“, so der Titel des ehrgeizigen Projekts, porträtiert 1300 heimische Bürger und soll sinnbildlich den gesellschaftlichen, den kulturellen, sportlichen aber auch den sozialen Zusammenhalt der Kommune abbilden, fördern und verinnerlichen. Die Jahresausstellung selbst zeigt von 15. Oktober bis 1. November rund 70 beeindruckende großformatige Fotografien der Mitglieder aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Wenn am 14. Oktober im großen Saal der Irishalle die Fotogruppe Eriskirch der Gemeinde ihr Bürgermosaik übergibt, blicken die Verantwortlichen des Vereins auf drei Jahre voller Arbeit, Mühen und Engagement zurück. Die Idee damals: „Wir wollten zeigen, dass Eriskirch mehr ist als nur ein Ort mit 5000 Einwohnern. Wir möchten mit dem Mosaik ein Stück Identifikation schaffen, die Dorfgemeinschaft fördern, zeigen, dass wir viel gemeinsam erreichen können, wenn wir zusammenhalten, einander helfen und füreinander da sind“, sagt Ralf Meichsner, der maßgeblich für die Durchführung des Projektes verantwortlich ist. Das es von den ursprünglich geplanten 1500 Portraits am Ende nur 1300 geworden sind, trübt die Freude bei den Mitgliedern etwas. „Wir haben unser Ziel leider nicht erreicht. Nichtsdestotrotz dürfen wir auf das Erreichte mehr als stolz sein.“

Was dabei herausgekommen ist, kann sich sehen lassen: Auf einer Fläche von 240 mal 120 Zentimeter zeigt das Mosaik Menschen, die ihre Heimat, ihre Gemeinde lieben und schätzen. „Während 28 Fototerminen sind in drei Jahren über 6500 Aufnahmen entstanden. Die final ausgewählten Bilder haben wir schließlich auf eine spezielle Platte drucken lassen. Das Besondere daran: Der Schriftzug „Wir sind Eriskirch“ ist inmitten der einzelnen Portraits auf dem Kunstwerk eindrucksvoll hinterlegt“, erklärt Meichsner.

Seinen Platz finden wird das Bürgermosaik im Foyer der neuen Irishalle, wenn die große Fotoausstellung zur Musik des „Zeppelin–Ensembles“ feierlich eröffnet wird. Neben der Präsentation der Jahresbilder und der beiden aktuellen Jahreskalender dürfen sich die Besucher auf die Bekanntgabe der Gewinner des Familienshootings, das als Preis für die Teilnahme am Bürgermosaik ausgeschrieben wurde, freuen. Zudem kündigt der Verein am 31. Oktober um 19.30 Uhr einen Vortrag des bekannten Kressbronner Abenteurers Marcus Rasen an, der gemeinsam mit seiner Band „More Or Less“ sein Publikum auf eine Reise durch „40 Jahre Abenteuer“ mitnimmt.

„Mein Dank gilt allen, die sich dieser Herausforderung gestellt und uns in vieler Hinsicht unterstützt haben. Ohne finanzieller Zuwendung von Sponsoren hätten wir das Bürgermosaik nicht realisieren können“, betont der Webmaster des Vereins.

Geöffnet ist die Ausstellung der Fotogruppe Kreativ im kleinen Saal der Irishalle vom 15. Oktober bis 1. November jeweils samstags von 14 bis 17 Uhr, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter