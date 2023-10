Fotofreunde Eriskirch präsentieren Bürgermosaik

Bei der Vernissage der Jahresausstellung haben die Mitglieder der Fotogruppe Kreativ vor rund 140 Besuchern jüngst in der Irishalle das Bürgermosaik präsentiert (Foto: Andy Heinrich). Zuvor übergab Olaf Grabbe, erster Vorsitzender des Vereins, an die Bürgerstiftung einen Scheck in Höhe von 300 Euro aus dem Verkauf der Jahreskalender 2023. „Auch für das kommenden Jahr haben wir zwei unterschiedliche Kalender mit tollen Motiven vom Bodensee und der Region aufgelegt, wobei pro verkauftes Exemplar erneut ein Euro an die Stiftung gehen wird“, sagte Grabbe, bevor er gemeinsam mit der jungen Hannah das Bürgermosaik, auf dem sich 1300 Bürger seit Mitte 2021 porträtieren lassen haben, feierlich enthüllte. Die 70 großformatigen Kunstwerke sind noch bis 1. November in der Irishalle zu sehen.