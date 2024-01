- Wem es im vergangenen Sommer etwas gegraust hat bei der Ausstellung „Metamorphosen“ mit Fotografien von Insekten in monströser 1400-facher Vergrößerung, der kann sich auf die neue Sonderausstellung im Eriskircher Naturschutzzentrum freuen. Noch bis Ende März sind dort ausgesuchte „Naturjuwelen Oberschwabens“ zu bewundern.

22 Naturfotografen zeigen ihre Aufnahmen

Unter diesem Titel läuft die Ausstellung einer Gruppe von 22 Naturfotografen und -fotografinnen, die drei Jahre lang „Naturjuwelen“ eingefangen haben. Auf Initiative des Naturfotografen Thomas Muth und des erfolgreichen Wettbewerbsfotografen Johnny Krüger, beide Mitglieder im Laupheimer Fotokreis, ist das Fotoprojekt entstanden, an dem sich weitere Mitglieder des Fotokreises Laupheim und der Gesellschaft für Naturfotografie beteiligt haben, um ehrenamtlich die kleinen und großen Schönheiten und die Vielfalt der Region Oberschwaben zu erfassen.

Bezaubernde Detailaufnahmen

Man möchte schwelgen angesichts der stimmungsvollen Fotografien, die einerseits die Eigenheiten der Landschaft, die unterschiedlichen Lichtstimmungen des Pfrungener oder Wurzacher Rieds, des Eistobels oder der Argen einfangen und andererseits in bezaubernden Detailaufnahmen der Tier- und Pflanzenwelt dieser Lebensräume nachspüren.

Gespür für den besonderen Moment

Da kriecht eine Spinne auf der Schuppenhaut einer aufmerksam äugenden Kreuzotter, da nascht eine Großlibelle am Rande eines Moortümpels an einem Stängel, da putzt ein Eichhörnchen hoch im Geäst sein Schnäuzchen - oder knabbert es an einer Nuss? Neugierig blickt ein Waldkauz aus bemoostem Stamm, hoch reckt sich ein Hermelin im hohen Gras. Und was schwimmt im Wasser dahin? Wer einen Biber erwartet, wundert sich über die langen Ohren: Es ist tatsächlich ein schwimmender Feldhase. Begeisternd sind nicht nur die Motive, die immer wieder zum Schmunzeln und Staunen anregen, sondern auch die oft ungewöhnlichen Perspektiven. So wird der Naturliebhaber immer wieder auf neue Sichtweisen gestoßen, die ihn auf seinen künftigen Wanderungen begleiten und zu genauerem Hinsehen anregen werden.

Zur Ausstellung gibt’s ein Begleitbuch

Ist schon die Ausstellung ein wahrer Augenschmaus, so ist es das Begleitbuch, das im Rahmen dieses Projekts entstanden ist, noch viel mehr. Eine überwältigende Fülle von Aufnahmen entführt in den Reichtum der Natur Oberschwabens, dazu kommen fundierte Texte der zertifizierten Natur- und Landschaftsführerin Moni Müller, die man regelmäßig bei Schulklassen- oder Familienführungen im Eriskircher Ried erleben kann. Ein Ansichtsexemplar liegt aus.

Ausstellung