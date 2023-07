Fahrerflucht nach Parkrempler in Eriskirch

Einen Sachschaden von rund 4000 Euro hat am Freitag zwischen 19.15 Uhr und 19.43 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer laut Polizei auf dem Kauflandparkplatz in Eriskirch angerichtet. Nachdem er offensichtlich gegen einen geparkten BMW gefahren ist und an diesem Kratzspuren im Bereich des vorderen Radkastens und der vorderen Stoßstange verursacht hat, entfernte er sich demnach ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541/7013104 zu melden.