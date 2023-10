Exotischer Besuch im Haus der Pflege St. Iris

Walter Frank vom Streichelzoo Bravissimo hat die Bewohner samt Mitarbeitern und Angehörigen im Haus der Pflege St. Iris der Stiftung Liebenau in Eriskirch mit seiner „reisenden Arche“ überrascht. Haustiere, wie Zwerghennen, Kaninchen, Gänse oder Truthähne begeisterten in gleichem Maße wie exotische Tiere: von Schildkröten über eine Schlange bis hin zu Bartagamen, einer Gattung der Schuppenkriechtiere. Diese ließen sich ohne weiteres streicheln und sorgten dabei für „überall strahlende Gesichter“, so Einrichtungsleiter Daniel Kamps begeistert. Gerade bei den Hühnern und Enten kamen viele Erinnerungen von einer Kindheit auf dem Bauernhof zurück ‐ es wurde richtig nostalgisch. Über ein Leckerli, in Form von getrocknetem Brot, freuten sich die Alpakas, eine indische Kuh, Ziegen und Schafe. Für die Bewohnenden, die das Zimmer leider nicht verlassen konnten, war der Besuch eines Alpakas ein weiteres Highlight und zauberte ein Lächeln auf die Wangen. Und auch Schlange Christa war als Fotomodell sehr begehrt. Besonders das Fühlen des Schlangenkörpers war ein besonderes Erlebnis. Finanziell unterstützt wurde der Besuch durch die Bürgerstiftung Eriskirch.