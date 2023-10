Eriskirch verabschiedet Bernhard Vesenmayer

‐ Eriskirchs Bürgermeister Arman Aigner hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Mittwoch Bernhard Vesenmayer offiziell als Mandatsträger aus dem Gremium verabschiedet. Der Jurist war über 30 Jahre hinweg im kommunalpolitischen Gremium sowie in zahlreichen Institutionen aktiv tätig und erhielt für seine Verdienste neben dem Bundesverdienstkreuz am Bande und dem Silvesterorden der katholischen Kirche 2023 die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Eriskirch verliehen.

Als Bernhard Vesenmayer 1992 erstmals für die CDU-Fraktion in den Gemeinderat gewählt wurde, konnten er wohl nicht ahnen, dass ihn dieses kommunale Ehrenamt 30 Jahre lang begleiten sollte. Bürgermeister Arman Aigner sprach von einem Menschen, der sich stets für die Gemeinde und die Belange der Bürger selbstlos und neutral einsetzte. Er genieße als herausragende Persönlichkeit und als beispielhaftes Vorbild für sein Engagement bei den Bürgern in Eriskirch, aber auch weit darüber hinaus, allerhöchstes Ansehen.

Sein vielfältiges Engagement in Kultur und Bildung, aber auch im sozialen und kirchlichen Bereich bezeuge seine Bereitschaft, gesamtgesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Dabei war und ist die Liste von Bernhard Vesenmayers ehrenamtlichen Tätigkeiten lang: Ob für die katholische Kirche, den CDU-Ortsverband, die Kulturfreunde Eriskirch, zahlreiche Ausschüsse und Verbände oder auch die Telefonseelsorge in der Region.

„Ich erinnere mich gerne noch an die Gründung des Naturschutzzentrums oder des Gemeindeverwaltungsverband, an den Bau der neuen Mitte und so viele weitere Projekte, die wir verwirklichen konnten. Es war eine schöne Zeit mit Euch. Vielen Dank für alles“, sagte Vesenmayer sichtlich gerührt.

Tobias Plümer (CDU) lobte den Ratskollegen und sprach von einer Ära, die zu Ende gehe. Eine Ära, in der Vesenmayer neben weiteren zeitaufwendigen Terminen an mehr als 600 Sitzungen teilgenommen habe: „Du verdienst unsere Hochachtung, bist ein Vorbild, hast unzählige Stunden aktiv dem Gemeindeleben geschenkt. Danke, merci, viel Gesundheit und Freude im Kreise deiner Familie“, bedankten sich der Fraktionsvorsitzende der CDU, bevor die Vorsitzende der FWV, Petra Rozanowske, die sachlichen Redebeiträge und die stets faire Haltung des langjährigen stellvertretenden Bürgermeisters gegenüber anderen hervorhob: „Du warst Vermittler zwischen der Verwaltung und den Fraktionen. Vor allem aber bist du ein geselliger Kollege, der die Kameradschaft pflegt und eine empathische und menschliche Art hat.“

Vesenmayer selbst fand unter stehenden Ovationen im Saal den Abschluss auf seine Art: „Mein Dank gilt Gemeinderäten, die mich begleitet und unterstützt haben, dass ich das tun durfte, was ich letztlich gemacht habe Und beachtet die Schuldenbremse. Aber so wie ich euch kenne, schafft ihr das.