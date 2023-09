Eriskirch baut Bushaltestellen barrierefrei um

Die Gemeinde Eriskirch baut nach einem einstimmigen Beschluss des Gemeinderates die Bushaltestellen Eriskirch-Irisstraße, Schlatt und Mariabrunn-Ortsmitte barrierefrei um. Die Maßnahme soll nach der Zusage von Zuschüssen durch das „Förderprogramm für den barrierefreien Umbau von Bushaltepunkten“ und der anschließenden Ausschreibung Anfang 2025 umgesetzt werden. Der voraussichtliche Kosteneigenanteil der Gemeinde wird bei rund 237.000 Euro liegen. Ein weiterer Ausbau (Maßnahmenbündel II) wäre mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 212.700 Euro verbunden.

Hintergrund des Vorhabens ist eine Novellierung des Personenbeförderungsgesetztes, wonach die Barrierefreiheit von öffentlichen zugänglichen Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel erreicht werden muss. In der Ratssitzung hat Jonathan Konrad Burandt von der beauftragten Wasser-Müller Ingenieurbüro GmbH anhand einer Studie die Umbauvorschläge hinsichtlich der in Frage kommenden Bushaltestellen in der Gemeinde erläutert, wobei die Stopps „Eriskirch-Irisstraße“ sowie die Haltestelle „Mariabrunn-Ortsmitte“ samt Schlatt im Nahverkehrsplan aufgrund der hohen Einwohnerzahlen als barrierefrei ausgebaut festgelegt und gefordert werden. „Die Irisstraße wird zudem als Umsteigeplatz zum Bahnhof genutzt, während sich die Mariabrunner Station in der Nähe des Kindergartens, des Friedhofs und der Kirche, Schlatt sich hingegen im Bereich des Altenpflegeheims und des Bürgertreffs befindet“, erklärte Burandt.

Die zweite Omnibushaltestelle in Eriskirch, das Einkaufszentrum, wird seitens der Experten und des NVPs vorgeschlagen und könnte gegebenenfalls später gemeinsam mit den Stationen Mariabrunn-Festhalle und Mariabrunn-Hochhaus umgesetzt werden. Bei den zu priorisierenden Bushaltestellen handele es sich, so Burandt, um fünf beidseitig und eine einseitig genutzte Haltestelle. „Diese elf einzelnen Stationen lassen sich in zwei Maßnahmebündel, die nacheinander abgearbeitet werden könnten, zusammenfassen.“

Schwierigkeiten indes sehe er am Standort Irisstraße in Fahrtrichtung Friedrichshafen wie auch in der Greuther Straße in Schlatt, Fahrtrichtung Langenargen. Hier sei ein barrierefreier Umbau aufgrund der Gegebenheiten nicht oder nur schwer möglich, weswegen man jeweils eine Verschiebung in nördlicher Richtung als beste Lösung ansehen müsse. Burandt: „Der Vorteil einer Verlegung wäre, dass die gegenüberliegenden Haltestellen in Schlatt dann beispielsweise näher beieinander lägen und die gesamte Fläche der alten Bucht umfunktioniert werden könnte.“

Wie Bürgermeister Arman Aigner versicherte, werde der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen nicht nur für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, sondern auch für Senioren und für Fahrgäste mit Kinderwagen oder Rollatoren eine erhebliche Erleichterung beim Einstieg bedeuten.