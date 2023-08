Drei Führungen im Naturschutzzentrum Eriskirch

Drei Führungen stehen diese Woche im Naturschutzzentrum Eriskirch auf dem Programm: „Die spannende Welt der Wassertiere“ heißt die Familienführung für Kinder und Erwachsene am Mittwoch, 23. August. Gemeinsam mit der Referentin Moni Müller können sicher Frösche, Libellen und viele weitere Wassertiere entdeckt werden, mit etwas Glück vielleicht auch ein Eisvogel oder eine Ringelnatter. Am Ende der Aktion dürfen die Kinder selber kleine Wasserkäfer und Libellen basteln. Treffpunkt der etwa zweistündigen kostenlosen Führung ist um 9.30 Uhr am Naturschutzzentrum Eriskirch. Weitere Führungen:

„Naturerlebnis Eriskircher Ried“: Am Donnerstag, 24. August, bietet das Naturschutzzentrum Eriskirch erneut eine Führung im Eriskircher Ried an. Die Referentin, Dipl.-Biologin Antje Schnellbächer–Bühler, stellt die fantastische Tier– und Pflanzenwelt des Rieds vor. Treffpunkt der etwa zweistündigen Führung ist um 9 Uhr am Naturschutzzentrum Eriskirch.

„Von Heuschrecken und Libellen“: Im Mittelpunkt dieser Spezialexkursion am Samstag, 26. August, stehen Insekten, die artenreichste Tiergruppe der Welt. Was zeichnet Insekten aus, wie leben sie und welche Bedeutung haben sie im Naturhaushalt? Der Biologe Jeremy Barker stellt vor allem Libellen, Heuschrecken und Schmetterlinge des Rieds vor. Treffpunkt der zweieinhalbstündien Exkursion ist um 10 Uhr am Naturschutzzentrum Eriskirch. Die Teilnahme ist frei.