Für alle Freunde orchestraler, klassisch populärer Musik gibt es am Freitag, 5. Januar, um 19 Uhr in der Iris-Halle Eriskirch einen besonderen, klangvollen Moment. Am Abend vor Dreikönig lädt die heimische Musikkapelle mit einem musikalischen und unterhaltsamen Blumenstrauß zum großen, traditionellen Festkonzert.

Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von zehn Euro bei Edmund Schraff, Baumgartener Straße 6, Tel. 07541 / 828 20 sowie an der Abendkasse.

Sinfonische Blasmusik

Mit einem eufonischen Paukenschlag begrüßen die 50 Musiker der Musikkapelle Eriskirch (MK) am 5. Januar unter der Dirigentschaft von Ferdinand Fremerey in der Iris-Halle traditionell das neue Jahr.

Wie Dominik Bentele vom Vorstandsteam im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung im Vorfeld ankündigte, erwarte das Publikum eine große Bandbreite an sinfonischer Blas- sowie anspruchsvoller Unterhaltungsmusik mit bekannten Werken von Frederick Löwe, Georges Bizet, Johann Strauß, George Gershwin und Maurice Ravel.

Ungewohnte Musik

„Wir präsentieren Titel, die wir sonst das Jahr über weniger oder überhaupt nicht spielen. Sozusagen ein Gegenpol zum Jahresprogramm, wo eher Lieder der klassischen Blasmusik, wie zum Beispiel Polkas, im Vordergrund stehen. Natürlich darf beim Festkonzert ein Medley, das Werner Hausmann eigens für uns arrangiert hat, nicht fehlen. Dieses Jahr präsentieren wir „Die goldenen 20er-Jahre“, verrät Bentele.

Überhaupt sei es für den Vorsitzenden wichtig, dass man in der Kapelle Eingeübtes mit den eigenen hohen Ansprüchen und denen des Dirigenten entsprechend umsetze. „Das Publikum im Saal muss hören und spüren, dass hier auf hohem Niveau mit Freude musiziert wird.“

Ein perfekter Abend

Seit September bereiten sich die Künstler intensiv auf den Höhepunkt des Konzertjahres vor, wobei der musikalische Leiter vor allem auf die richtige und zum jeweiligen Musikstück passende Artikulation und Interpretation sowie auf die Dynamik Wert legt. Disziplin und die Bereitschaft, sich auf ungewohnte und neue Klänge, Rhythmen und Stilrichtungen einzulassen, seien laut Ferdinand Fremerey eine wesentliche Voraussetzung, um einen perfekten Abend liefern zu können.

Mit der Auswahl der Stücke wie „My Fair Lady“, „Carmen Suite“, „Frühlingsstimmen“, „Bolero“ oder auch George Gershwins „Rhapsodie in Blue“ wolle der Leiter bewusst seiner Zuhörerschaft klassische Melodien mit fordernden, komplexen und nuancierten Passagen näherbringen: „Vor allem aber wollen wir an unserer Musik Spaß haben und diesen an die Besucher weitergeben. Schwungvoll, fröhlich und trotzdem anspruchsvoll. Freuen Sie sich auf einen bunten Strauß voller Melodien“, kündigt Fremerey an.

Lampenfieber und Bauchkribbeln

Dominik Bentele fügt hinzu: „Durch die konzertante Atmosphäre und die volle Halle bleiben ein gewisses Lampenfieber und Bauchkribbeln bei dem ein oder anderen Musikanten sicher nicht aus. Schließlich gibt es keinen Auftritt, auf den wir uns akribischer vorbereiten. Ich bin mir sicher, dass uns die rund 500 Gäste gerne mit Wohlwollen und Beifall unterstützen werden.“

Im Anschluss an das Konzert werden die Mitglieder ihre Besucher traditionellen bewirten.

MK Eriskirch