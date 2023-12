Der Eriskircher Haushalt für 2024 ist auf Kante genäht

Der Gemeinderat Eriskirch hat in seiner jüngsten Sitzung den vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung samt Haushalt für das Jahr 2024 zur Kenntnis genommen. Das Ergebnis: Die Gemeinde ist handlungsfähig und kann zumindest aus finanzieller Sicht alle aufgeführten Maßnahmen umsetzen, auch wenn das Ergebnis einen Fehlbetrag von 130.000 Euro aufweist und zum Ausgleich Rücklagen aus den Vorjahren verwendet werden müssen. In seinen Ausführungen mahnte Kämmerer Christian Macherauch: „Sämtliche Großprojekte, welche in den nächsten Jahren angegangen werden müssen oder sollten, bedürfen einer klaren Priorisierung und werden nicht ohne Kreditaufnahmen erfolgen können.“

Trotz eines negativen Ergebnisses in Höhe von 130.000 Euro wird der Eriskircher Haushalt 2024 unter dem Strich ausgeglichen ausfallen. Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 12,8 Millionen Euro stehen demnach ordentliche Aufwendungen von 12,93 Millionen Euro gegenüber. Die Ergebnisrücklage, die sich unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus 2021 und 2022 in der Bilanz auf circa vier Millionen Euro erhöhen werden, müsse man dazu verwenden, um im Planwerk eine schwarze Null zu schreiben. Dazu erklärte Macherauch, dass die Abschreibungen der Irishalle 2022 mit 157.000 Euro erstmals zu Buche schlagen würden, was dazu beitrage, dass man 2024 nicht „generationengerecht“ planen könne.

Mit Blick auf die Liquiditätsentwicklung rechne er zu Jahresbeginn mit rund 3,5 Millionen Euro an Mitteln. Der Schuldenstand beträgt zum Jahresende 2,31 Millionen Euro. Macherauch: „Eine solide Grundlage für die Betrachtung der Entwicklung der nächsten Jahre. Sollten keine wesentlichen Überraschungen auftreten, ist die Gemeinde zumindest in der Netto-Betrachtung - der Differenz zwischen Liquidität und Schulden - schuldenfrei“. Wie der Kämmerer weiter betonte, sei es eine gute Entscheidung gewesen, dass man trotz ausreichend zur Verfügung stehender Mittel 2022 bei der L-Bank ein Darlehen von zwei Millionen Euro aufgenommen habe, da sich Geldanlagen in ähnlicher Höhe derzeit mit über drei Prozent verzinsen ließen.

Den vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen von 3,5 Millionen Euro stehen planmäßig Einzahlungen von 400.000 Euro gegenüber, wobei die größten investiven Positionen in der Fertigstellung der Fassade der Irisschule (eine Millionen Euro), in der Anschubfinanzierung für das neue Feuerwehrauto (650.000 Euro), in den Investitionen für das Kanalnetz zur Abwasserbeseitigung (585.000 Euro) sowie in der Anschubfinanzierung für die Schaffung barrierefreier Bushaltestellen (430.000 Euro über mehrere Jahre) zu sehen sind.

Mit Blick auf die wesentlichen Herausforderungen nannte der Finanzleiter im Besonderen die hohen und weiter ansteigenden Personalkosten, die Kosten für die Kinderbetreuung sowie neben weiteren die Finanzierung zur Unterbringung von Flüchtlingen.