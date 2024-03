Conny & die Sonntagsfahrer spielen im Strandbad Eriskirch

Ein Konzert durch die deutschen 50er- und 60er-Jahre präsentieren am 15. Juni um 20.30 Uhr „Conny & die Sonntagsfahrer“ im Strandbad Eriskirch. In einem Konzert voller Nostalgie geht es zurück in die Zeit des deutschen Wirtschaftswunders, heißt es in der Ankündigung. Die vierköpfige Musikgruppe mit Sängerin Andrea Graf, Rainer Heindl (Gitarre, Gesang), Thomas Stoiber (Akkordeon, Gesang) und Steffen Zünkeler (Kontrabass, Gesang) präsentiert die Schlager von Peter Alexander, Caterina Valente, Conny Froboess, Peter Kraus und vielen anderen. Mit authentischer Instrumentierung, originalgetreuen Arrangements und stilechter Kleidung lassen die vier Musiker die Musik dieser Künstler wieder aufleben. Bei schlechter Witterung wird die Veranstaltung in die „Irishalle“, Mariabrunnstraße 7 in Eriskirch verlegt. Weitere Informationen gibt es auf der Website der Kulturfreunde Eriskirch www.kulturfreunde-eriskirch.de. Tickets sind unter https://www.eventbrite.com/e/conny-die-sonntagsfahrer-open-air-tickets-801150742437 ab sofort erhältlich.