Mit scharfen Angriffen gegen die Ampel haben beim Politischen Aschermittwoch der Kreis-CDU die Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrats der Union, Caroline Bosbach, das Mitglied des Europaparlaments, Norbert Lins, der Bundestagsabgeordnete Volker Mayer-Lay und Ex-Bürgermeister Markus Spieth aufgewartet. Um die 400 Zuhörer waren in die Irishalle gekommen, wo die Ortsvorsitzende Gudrun Schmid mit ihrem jungen Team einen bestens organisierten Abend vorbereitet hatte.

Caroline Bosbach war mit dem Zug aus dem Bergischen gekommen - und pünktlich. Vor dem Hintergrund, dass nur 1,5 Prozent der Deutschen in einer Partei Mitglied sind, und es immer weniger werden, rief sie zum Mitmachen in demokratischen Parteien auf und sprach hier vor allem die Jungen im Land an, sich für die Demokratie einzusetzen. Allein bei der CDU liege das Durchschnittsalter der Mitglieder bei 61 Jahren.

Entfesselungspaket muss her

„Ohne Humor geht das nicht“, bemerkte sie ironisch zum Thema Ampel, die vom Heizungsgesetz über die Wahlrechtsreform, das Cannabis-Eckpunktepapier und den Haushalt „mit Schmackes“ die „völlig falschen Prioritäten“ setze.

Ihr Vorschlag: Besser den Habeck als die Heizung auszutauschen. Die vielseitig interessierte Nachwuchspolitikerin sieht in den jüngsten Protesten nicht nur die Bauern auf der Straße, sondern den gesamten Mittelstand. Sie forderte ein „Entfesselungspaket“ und eine Reduzierung von Steuern und Abgaben. Für die Bürokratie müsse die Industrie mehr Geld ausgeben als für Forschung und Entwicklung.

Noch nie so viele Möglichkeiten

Bosbach wandte sich gegen eine „ständige Erhöhung des Mindestlohns“, will Leistung wieder belohnt wissen und so zurück zum Wohlstand zu finden. Noch nie habe eine Generation solche Möglichkeiten gehabt wie die jetzige, was nicht alle Jugendlichen wüssten.

Mit 400 Gästen war die Irishalle beim Politischen Aschermittwoch der CDU gut gefüllt. Vorne in der Mitte ist die Eriskircher CDU-Vorsitzende Gudrun Schmid zu sehen. (Foto: Siegfried Großkopf )

In Sachen Flüchtlinge kritisierte sie, die Falschen abzuschieben. Die meisten kämen mit dem Smartphone, aber ohne Pass. Das Bürgergeld bringe Menschen nicht in Arbeit. Weil „ganz einfache Dinge“ nicht mehr funktionierten, fühlten sich Menschen nicht mehr wohl und wählten AfD. 50 Prozent der Einkommen versickerten - und keiner wisse, wo.

Dreierbeziehungen funktionieren nie

Die Tochter des CDU-Politikers Wolfgang Bosbach glaubt nicht, dass die Ampel das Ende der Legislaturperiode erlebt. So labil wie zurzeit sei ihr Zustand noch nie gewesen.

Ironisch meinte sie, das sei wie im Privatleben, da funktionierten Dreierbeziehungen auch nicht. Bosbach machte Mut auf bessere Zeiten, forderte dazu auf „dran“ zu bleiben. Deutschland sei ein „tolles Land“, um das uns andere beneideten.

Lasst euch nicht verführen. Volker Mayer-Lay

Zum Auftakt des Politischen Aschermittwochs berichtete Ex-Bürgermeister Markus Spieth ebenfalls vom Durcheinander in Berlin, von der gendergerechten Sprache, die die Mehrheit nicht wolle, und der industriestarken Bodenseeregion, die immer noch als ländlicher Raum behandelt werde.

Spieth will den Rechten die Rote Karte zeigen, bei der Bürokratie gespart wissen und fordert von der Regierung in Berlin, Politik für die Menschen zu machen und sich andernfalls „zum Teufel scheren“.

AfD ist Gefahr und Spaltpilz

„Von der schlechtesten Regierung, die dieses Land jemals hatte“, sprach der Bundestagsabgeordnete Volker Mayer-Lay. Er nahm jeden der drei Regierungsbeteiligten auseinander und nannte die AfD eine Gefahr, die keine Alternative, sondern Spaltpilz der Gesellschaft sei.

„Lasst euch nicht verführen“, rief er vor den Europawahlen am 9. Juni in den Saal und versprach für die CDU „wir stehen für eine Politik der Vernunft, lassen Sie uns optimistisch in die Zukunft gehen“.

Vorkommnisse in Biberach inakzeptabel

Norbert Lins, Vorsitzender des Agrarausschusses im europäischen Parlament, nannte die Vorkommnisse vor der abgesagten Grünen-Kundgebung in Biberach inakzeptabel. Er stehe hinter den Protesten der Bauern, allerdings müssten sie gewaltfrei verlaufen. Lins kritisierte die Bundesregierung, die sich für die großen Städte interessiere und den Norden des Landes.Der ländliche Raum finde bei ihr nicht statt.

Den Bundeslandwirtschaftsminister nannte er einen „Verhinderungsminister“ der seit zwei Jahren keine Entscheidungen treffe. Lins bedauerte, noch nie eine so pessimistische Stimmung in der Landwirtschaft erlebt zu haben wie derzeit. „Wir wollen doch heimische Produkte genießen“, sprach er das nach „hartem Kampf“ verhinderte Pflanzenschutzgesetz an.

Wäre es durchgegangen und hätte Sarah Wiener von den Grünen gewonnen, hätte jeder dritte Hektar nicht mehr bewirtschaftet werden können. Die CDU habe Stadt und Land im Blick und wolle den Wohlstand erhalten, versprach er, um sich klar gegen das Verbrenner-Verbot zu positionieren. „Brüssel ist falsch abgebogen“, forderte er die Politik auf, sich bei der Mobilität herauszuhalten.

Eriskirch als Karriereschub

Eriskirchs CDU-Vorsitzende Gudrun Schmid hatte Caroline Bosbach Hoffnung auf eine weitere politische Karriere gemacht. Nach Eriskirch gekommen zu sein, habe noch zu keinem ihrer Vorgänger zu einem Karriere-Knick geführt, meinte sie schmunzelnd.

Bei Kässpätzle und flotter Musik des Musikvereins Eriskirch unter der Leitung von Melanie Spenninger verließen viele erst spät den Politischen Aschermittwoch am Valentinstag.