Café Schuberts ist Geschichte - und das noch vor der Eröffnung

Das Lokal Schuberts in Schlatt sollte eigentlich im Mai eröffnen. So hatten es die Pächter zumindest angekündigt. Doch aus der Eröffnung wird vorläufig nichts.

Finanzielle Schwierigkeiten haben das Pächterpaar in die Bredouille gebracht. Die Folge: Die Vertragspartner, die Plümer Wohnbau GmbH und die Brauerei Hirsch, beendeten die Zusammenarbeit.

Finanzielle Möglichkeiten überschätzt

„Die beiden Männer machten von Beginn an einen vertrauenswürdigen und fachkundigen Eindruck auf uns. Einer Zusammenarbeit stand auch aufgrund zahlreicher Gespräche und eines bodenständigen und für uns passenden Konzepts nichts im Wege. Leider wurden einige vertraglich festgeschriebene Dinge nicht eingehalten, so dass wir reagieren mussten“, erklären Tobias Plümer und Christof Hartmann von der Plümer Wohnbau GmbH, die Verpächterin des Objektes ist

Plümer und Hartmann werfen dem jungen Paar außerdem vor, ihre finanziellen Möglichkeiten überschätzt und einige Zahlen kaschiert zu haben. Inzwischen hätten die gescheiterten Pächter Insolvenz angemeldet, die allerdings mangels Masse eingestellt worden sei. Für die „Schwäbische Zeitung“ waren sie nicht zu erreichen.

Starker Partner in Sicht

Wie die Verpächter betonen, sei es weiter Ziel, in Schlatt eine Gastronomie an besagter Stelle zu etablieren. Am Konzept, einem Café-Restaurant, halte man weiter fest und stehe aktuell mit einem möglichen neuen, solventen und starken Partner in Verhandlung. „Wir sind zuversichtlich, dass wir in einigen Wochen diesbezüglich Positives vermelden können“, so Plümer.

Der in Frage kommende Geschäftsmann habe viel Erfahrung in der Gastronomie und verfüge über den notwendigen Background. Inzwischen habe man sich zudem von Expertenseite Rat eingeholt. „Schließlich sind wir Handwerker und keine Gastronomen. Man lernt aus seinen Fehlern“, unterstreicht Christof Hartmann.

Café mit Handel als Plan B

Um auf Nummer sicher zu gehen, habe man einen Plan B. So wäre ein sogenanntes Café „Plus“ mit angeschlossenem kleinem Handel durchaus denkbar. Dabei sei man sich bewusst, dass die Suche nach geeigneten Pächtern in diesen schwierigen Zeiten auch aufgrund Personalmangels nicht einfach sei.

Tobias Plümer: „Am Ende ist es wichtig, dass wir hier etwas Solides, etwas Langfristiges und Verlässliches schaffen. Einen Ort, an dem man sich in geselliger Runde treffen, vom Alltag erholen und wohlfühlen oder ausgiebig feiern kann.“