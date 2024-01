Beste Stimmung beim Kinderball der Streibemahder

Unter dem Motto „Zwerge“ hatten die Streibemahder zum diesjährigen Kinderball am vergangenen Samstag in die Irishalle eingeladen. Nach Angaben der Narrenzunft seien viele Kinder, Eltern und Großeltern gekommen. „Die Spiele verlangten so manche Geschicklichkeit von allen ab. Tanzrunden, Polonaisen und das Zünden von Stimmungsraketen rundeten das nachmittägliche Programm ab“, heißt es im Bericht der Streibemahder.

Im Anschluss an den Kinderball feierten Jugendlich eine ausgelassene Party beim Jugendball der Streibemahder. Den Samstagabend in der Irishalle eröffnete das närrische Stelldichein der Teuringer Johle, der Waldteufel aus Kau, der Narrenzunft Bürgermoos, der Schussenhexen aus Mariabrunn sowie der Häfler Seegockel.

„Die zahlreich gekommenen und vielfach bunt kostümierten Gäste ließen sich zum Sound der DJs ,No Name’ und ,Night Owl’ nicht lange bitten und bevölkerten rasch die Tanzfläche“, so die Streibemahder. Als Bühnenprogramm traten die Jugendtanzgruppen der Waldteufel und der Johle auf. Das krönende Finale des Events habe die Lumpenkapelle Grünkraut besorgt. Diese habe alle musikalischen Register gezogen und sogar einige Showeinlagen mitgebracht.

Die nächste Veranstaltung der Narrenzunft Streibemahder ist die Dorffasnet am Gumpigen Donnerstag, 8. Februar, mit der Schülerbefreiung um 10 Uhr, dem Einholen der Streibemahder um 15.30 Uhr, dem Rathaussturm um 16 Uhr, dem anschließenden närrischen Spaziergang zur Irishalle, wo ab 17.30 Uhr bei freiem Eintritt die Party für Jung und Alt mit „Rent a Bänd“ steigt.