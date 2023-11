Lebensbedrohliche Verletzungen hat sich eine 73-jährige Fußgängerin zugezogen, als sie am Dienstagabend in der Mariabrunnstraße in Eriskirch von einem Auto angefahren wurde.

Eine 54-jährige Autofahrerin war laut Polizeibericht in Richtung Wolfzennen unterwegs und erkannte im Bereich des Röckenwegs die dunkel gekleidete Passantin zu spät, die die Fahrbahn bei starkem Regen am Fußgängerüberweg überqueren wollte.

Passantin zieht sich schwerste Kopfverletzungen zu

Die Fahrerin bremste zwar stark ab, konnte eine Kollision mit der 73-Jährigen jedoch nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin wurde auf das Auto aufgeladen und mehrere Meter nach vorne auf die Straße abgeworfen, schreibt die Polizei weiter.

Dabei zog sie sich unter anderem schwerste Kopfverletzungen zu und musste nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat der Verkehrsdienst Ravensburg übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Etwaige Zeugen des Verkehrsunfalls werden nun dringend gebeten, sich unter Telefon 0751/8035333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.