Arman Aigner erhält Dank für 25 Jahre im öffentlichen Dienst

Arman Aigner, seit 2017 Bürgermeister der Gemeinde Eriskirch, ist für 25 Jahre im öffentlichen Dienst geehrt worden. Landrat Luca Wilhelm Prayon und der Erste Landesbeamte Christoph Keckeisen überreichten ihm am Dienstag, 25. Juli, die Dankesurkunde im Landratsamt des Bodenseekreises in Friedrichshafen und würdigten damit sein berufliches Engagement über ein Vierteljahrhundert. Dies teilt das Landratsamt mit. Aufgewachsen in Konstanz begann Aigner nach einem Elektronikstudium und einer Ausbildung zum Goldschmied seine berufliche Laufbahn im öffentlichen Dienst 1996 als Polizeibeamter. Nach Stationen beim Landeskriminalamt Baden–Württemberg und der Landespolizeidirektion Tübingen war er von 2009 bis 2017 bei der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen und dort Leiter des Wasserschutzpolizeipostens Langenargen. Im April 2017 folgte die Wahl zum Bürgermeister von Eriskirch. Seit 2019 ist Aigner zudem Mitglied des Kreistags des Bodenseekreises.