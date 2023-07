Angetrunkener Autofahrer landet in Obstplantage

Nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 23 Uhr auf der K 7722 bei Bürgermoos ermittelt die Polizei Friedrichshafen gegen den 20–jährigen Verursacher. Dieser war dem POlizeibericht zufolge mit seinem Opel in den Grünstreifen geraten, verlor in der Folge die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in die angrenzende Obstplantage, wo er zum Stehen kam.

Bei der Unfallaufnahme ergab sich für die Polizeibematen schnell der Verdacht einer aktuellen Drogenbeeinflussung und einer deutlichen Alkoholisierung. Nachdem eine Atemalkoholmessung dann auch prompt über 1,1 Promille ergab, musste der junge Mann die Polizisten in eine Klinik begleiten und zwei Blutproben abgeben.

Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Seinen Führerschein musste der 20–Jährige noch an Ort und Stelle abgeben, wie die Polizei weiter mitteilt. Insgesamt entstanden an dem Auto des Unfallfahrers und innerhalb der Obstplantage ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.