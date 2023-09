An zahlreichen öffentlichen Gebäuden in Eriskirch nagt der Zahn der Zeit. Sie instand zu setzen würde Millionen kosten — Geld, das die Gemeinde nicht hat.

Bürgermeister Arman Aigner spricht im Sommerinterview auch die Probleme der Unterbringung von Flüchtlingen in Eriskirch, und wie er die Gemeinde in kleinen Schritten trotz aller Einschränkungen in die Zukunft führen will.

Hätten Sie letztes Jahr damit gerechnet, jetzt einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorlegen zu können?

Wir haben das letztlich immer irgendwie hingebracht — indem wir ihn mit Ergebnisrücklagen ausgeglichen haben. Also bin ich schon davon ausgegangen. Auch wenn ich mir eine bessere Haushaltslage wünschen würde. Im Haushalt ist keine Luft, es gibt keine Gestaltungsräume

In Friedrichshafen beschließt der Gemeinderat schon mal Dinge, für deren Umsetzung dann das Geld fehlt. Wie ist das Augenmaß zwischen Wollen und Können in Eriskirch?

Wenn man so ein Amt antritt — als Gemeinderat oder Bürgermeister — geht man an den Start, weil man Gestaltungsspielräume erkennt. Dabei wird „Gestaltungsspielraum“ immer gleichgesetzt mit etwas Neuem und Zusätzlichem, das dazukommt — beispielsweise eine neue Bücherei oder ein Kindergarten. Wenn das Geld fehlt, kann „Gestaltungsspielraum“ aber auch bedeuten, etwas Bestehendes zu reduzieren.

Empfohlene Artikel Supermarkt Netto-Filiale in Eriskirch schließt für Umbauarbeiten q Eriskirch

Das ist nicht populär, aber manchmal notwendig. Um das eine oder andere umzusetzen, bringt man den Haushalt immer an den Rand der Möglichkeiten. Ich meine, dass wir in Eriskirch zwischen Wollen und Können ein gesundes Mittelmaß finden. Da haben wir eine gute Kultur im Gemeinderat.

Welche Einschnitte tun Ihnen weh?

Zum Beispiel das Thema Schulsozialarbeit. Schon vor meinem ersten Amtsjahr war mir klar, dass sie wichtig wäre. Aber dann gewinnt man den Gesamtüberblick und erkennt, dass das erst einmal schwierig zu leisten ist. In diesem Jahr war die politische Mehrheit dafür da und die Sozialarbeit wird umgesetzt. Auch wenn wir das Geld dafür nicht wirklich haben.

Andererseits kommt im Strandbad einiges in die Jahre. Aber das schiebe ich vor mir her, bis irgendwann der Zeitpunkt kommt, an dem es unbedingt gemacht werden muss. Das Problem ist nicht, dass wir keinen Handlungsbedarf erkennen würden, sondern dass wir uns vieles nicht leisten können.

Aus dem Plan, im Neubau an der Ecke Greuther Straße/Schubertstraße das Café Schuberts einzurichten, ist bislang nichts geworden. Der Raum steht immer noch leer. Darüber können Sie nicht glücklich sein.

Nein, aber das liegt nicht an uns. Die Plümer Wohnbau GmbH hat das Haus gebaut und ist in der Pflicht, das geplante Café umzusetzen. Wir können als Gemeinde aber keinen Druck aufbauen. Ob das Schuberts kommt oder nicht, liegt einzig und allein an der Wohnbaugesellschaft. Wir haben auch keinen Einfluss darauf, wer als Pächter ausgewählt wird oder nicht.

Empfohlene Artikel Zusammenarbeit beendet Café Schuberts ist Geschichte - und das noch vor der Eröffnung q Eriskirch

Ich persönlich wünsche mir, dass das Café wirklich kommt, für die Bürgerinnen und Bürger. Man hat an dieser Stelle ja nicht ohne Grund ein Café eingeplant. Ich kann keinen Grund erkennen, warum das nicht funktioniert.

Die Strandbad–Gastronomie zeigt ja, dass man einen guten neuen Pächter finden kann. Keine vier Wochen, nachdem wir uns für einen Pächter dort entschieden haben, hat er den Betrieb aufgenommen. Die Zahl der Bewerber lag deutlich im zweistelligen Bereich.

Wie sind Sie mit dem inzwischen verabschiedeten Bebauungsplan Schussenreute zufrieden?

Es war ein langes Verfahren. Wenn man, wie hier, einen Bebauungsplan über eine schon bestehende Bebauung legt, sind viele Dinge schon festgeschrieben. Zum einen sucht man nach Entwicklungsspielräumen und will für die Zukunft vorausdenken. Zum anderen muss man damit rechnen, dass Einwendungen von Bewohnern kommen, die dort schon wohnen.

Deshalb haben wir sehr früh Info–Veranstaltungen für Anwohner gemacht — Dinge, die im Verfahren gar nicht vorgesehen sind, um möglichst alle weitgehendst mitzunehmen. Dass es nicht gelingen kann, alle zufriedenzustellen, war uns von Anfang an bewusst. Aber wir wollten einen möglichst großen Konsens erreichen. Jetzt haben wir die vielen Phasen des Bebauungsplanverfahrens durchlebt, und in der Gemeinderatssitzung haben vier Räte dagegen gestimmt. Aber wir haben jetzt ein Ergebnis.

Mir ist wichtig, dass alles korrekt abgewickelt wird, damit der Bebauungsplan eine Rechtssicherheit für alle gibt und alle in diesem Bereich des Bebauungsplans gleich behandelt werden können. Das haben wir geschafft.

Macht das geplante interkommunalen Gewerbegebiet bei der Aral–Tankstelle Fortschritte?

Eriskirch, Kressbronn und Langenargen werden im Regionalplan als Eigenentwicklergemeinden benannt. Das hat zur Folge, dass wir im Regionalplan kein Gewerbegebiet mit neuen zusätzlichen Gewerbeansiedlungen ausweisen konnten. Ansiedeln dürfen sich hier nur Gewerbe, die es in Eriskirch schon gibt — und die sich vergrößern wollen oder einen neuen Standort suchen. Diese Beschränkung ist eine große Last. Inzwischen haben alle drei Gemeinden den Nachweis erbracht, dass mehr als die Fläche des interkommunalen Gewerbegebiets notwendig wäre, um überhaupt nur dem Bedarf an Eigenentwicklung gerecht zu werden.

Bis zur Umsetzung des interkommunalen Gewerbegebietes müssen schon noch einige Anstrengungen gemacht werden. Weil es im Unterschied zu anderen solcher Gebiete vermutlich das Problem geben wird, dass wir Kommunen nicht ins Eigentum der Flächen kommen. Unser Ziel ist, dass wir dort gute eigene Gewerbebetriebe hinbekommen.

Es sollen Arbeitsplätze entstehen — und keine Lagerflächen oder Abstellplätze für Boote. Betriebe aus der näheren Umgebung sollen sich erweitern oder Fuß fassen können. Die Hauptaufgabe liegt aber bei der Gemeinde Kressbronn. Nur sie kann die Bauleitplanung betreiben. Eine Zeitschiene, bis wann das interkommunale Gewerbegebiet steht, kann ich nicht nennen. Wir machen schon sehr lange daran herum.

Was geschieht bei den sanierungsbedürftigen Gebäuden der Gemeinde: dem Rathaus, den beiden alten Schulen, dem Bauhof, dem Strandbad und dem Kindergarten Mariabrunn?

Bei allen diesen Liegenschaften wurde nie etwas in die Unterhaltung der Gebäude investiert. Dieses Erbe trägt man mit sich herum: Millionengräber, bei denen man schauen muss, wie man sie nacheinander abarbeitet. Wir müssten eine Prioritätenliste der Abarbeitung beschließen.

Nur: Wir rutschen von einem Problem ins andere, weil das Sanierungsproblem als Ganzes so groß ist. Der Bauhof sollte schon längst ertüchtigt werden, aber dazu werden wir absehbar nicht kommen. Beim Strandbad ist es mit 500.000 Euro nicht getan. Da wird mehr notwendig sein. Das Strandbad ist auch keine Pflichtaufgabe der Gemeinde, anders als Kindergarten und Schule.

Zur Fassandensanierung der Irisschule: Die Fenster taugen nichts mehr. Es gibt für sie keine Ersatzteile und Dichtung mehr. Und das Fensterelement zieht sich über die ganze Fassade — es ist quasi die Fassade. Also ist es nicht damit getan, mal ein Fenster auszutauschen. Man steckt plötzlich in einer grundlegenden Sanierung der Schule. Auch das Dach wird dabei mitgenommen. Es wird eine Solaranlage darauf installiert.

Jetzt haben wir für die Irisschule eine ganz gute Lösung, aber die Kosten liegen im Millionenbereich. Und mit der Fassadensanierung wird es nicht getan sein. Es geht im Sanitärbereich weiter. Die ganzen Toilettenanlagen, die Leitungen, das alles muss in einem zweiten Schritt erneuert werden.

Auch der Kindergarten Mariabrunn wird ein großes Thema werden Seine Bausubstanz so zu belassen, ist indiskutabel. Das ist im Gemeinderat angekommen. Und die beiden ehemaligen Schulen: Klar wäre es wichtig, sie zu sanieren. Aber unsere personellen Ressourcen sind eingeschränkt. Unser Bauamt ist mit einer Sanierung vollumfänglich ausgelastet. Es ist nicht damit getan, sie einfach an ein Büro zu vergeben.

Und das Rathaus?

Ist ein großes Thema. Wenn man sich nur einzelne Gewerke anschaut: Dach, Fassade, Fenster — dann ist man bei einer Sanierung schon tief im Millionenbereich. Es gibt Faustregeln: Wenn man mehr als 60 Prozent der Neubaukosten in eine Sanierung stecken muss, ist ein Neubau wirtschaftlicher als eine Sanierung. Wir lägen definitiv über diesen 60 Prozent.

Anfangs ist man sich da sehr einig gewesen, aber irgendwann wurde ein Rathaus–Neubau zum Streitpunkt. Der Grund ist mir unklar. Es ist die politische Aufgabe, diese Diskussion im Gemeinderat zu führen, in welche Richtung auch immer: Wo sehen wir einen möglichen Standort des Rathauses und in welcher Form wollen wir das weiterführen? Unser Rathaus kommt als Gebäude an seine Grenzen.

Das Thema ist umstritten, obwohl die Vernunft für einen Rathaus–Neubau spricht? Nach Ihrer Argumentation müsste die Antwort klar sein.

Es ist alles offen. Im Gemeindeentwicklungskonzept von 1998 herrschte noch Einstimmigkeit. Deshalb hatten wir einen neuen Standort fürs Rathaus oben an der Neuen Mitte vorgesehen: beim Kreisverkehr, auf der Wiese vor der Sporthalle. Dieser Standort macht auch Sinn. Der damalige Gedanke war, dass man an diesem Dreh– und Angelpunkt, dem Kreisverkehr, zwischen den drei Ortsteilen Mariabrunn, Schlatt und Eriskirch.

Die Neue Mitte hat diesen Platz mit dem Wohnkomplex auf der einen und der Sporthalle auf der anderen Seite. Aber ein Platz ist immer ein geschlossener Ort, und bisher ist da eine Flanke offen. An dieser Flanke wäre ein Gebäude herzustellen. Weil man auch einen Anlass braucht, sich auf einem Platz aufzuhalten, war es schon richtig, sich hierher das Rathaus zu denken. Aber jetzt wird das in kleinen Teilen im Gemeinderat anders gesehen.

Deshalb muss das Thema unter dem Blickwinkel diskutiert werden: Wo ist der beste Platz für die Gemeinde? Ob das jetzige Rathaus saniert wird, ob es abgerissen und an dieselbe Stelle ein neues gebaut wird, oder ob man für ein neu zu bauendes Rathaus einen anderen Standort findet — ob an der Neuen Mitte oder woanders — diese spannende Diskussion wird zu führen sein, und sie wird den Gemeinderat herausfordern.

Wann wird die große Flächenphotovoltaik in der Schussenkurve gebaut?

Ziel ist, dass der Solarpark nächstes Jahr in Bau gehen kann. Der Gemeinderat ist sich einig, dass an dieser Stelle eine Flächenphotovoltaik–Anlage stehen soll. Sie wird von außen gar nicht wahrgenommen werden. Ich selbst drücke bei diesem Thema aufs Gas. Denn wir warten jetzt seit eindreiviertel Jahren auf die Genehmigung des Regionalplans. Und es wurden darin Einschränkungen für die Seegemeinden beschlossen, die mir gar nicht klar waren: den Schutz der Natur und der Kulturlandschaft.

Nach der Genehmigung des Regionalplans wird es uns schwerfallen, dort diese Anlage anzusiedeln. Aber im Moment ist das deutlich einfacher, weil wir noch nach dem alten Regionalplan agieren. Bevor der neue Regionalplan in Kraft gesetzt wird — das wird noch bis Ende 2023, Anfang 2024 dauern — sollten wir zumindest so weit sein, dass der Bebauungsplan und die Änderung im Flächennutzungsplan durch sind. Dann kann die Anlage auch umgesetzt werden.

Will Eriskirch Agriphotovoltaikanlagen fördern, also Solarpaneele, die über weiterhin landwirtschaftlichen Flächen installiert werden?

Der Markt wird zeigen, ob diese Aufständerung der Solarpaneele über den landwirtschaftlichen Flächen finanziell so machbar ist, dass man Agriphotovoltaik wirtschaftlich betreiben kann. Sonst wird das niemand machen. Aber bei den regenerativen Energien haben wir ja nur die Photovoltaik als Möglichkeit.

Für Windkraft ist bei uns Seeanliegern die Windhöffigkeit viel zu niedrig und es gibt für solche Anlagen auch keinen Standort. In den Nachbarlandkreisen gibt’s deutlich mehr. Aber auch diese Standorte werden scharf diskutiert. Man sollte schon alle Optionen ernst nehmen und abwägen, am Schluss aber auch ins Machen kommen. Wir sind sowieso viel zu langsam in allem, was wir bei den Regenerativen tun.

Schauen die Eriskircher Landwirte mit Interesse aufs Agriphotovoltaik–Projekt in Kressbronn?

Man guckt durchaus. Aber es ist ein Modellprojekt, das stark gefördert wurde und bei dem alles idealtypisch gelaufen ist. Man muss auch noch die Erträge der Ernte bewerten. Das geht nicht, wenn man nur ein Jahr betrachtet. Dazu ist ein längerer Zeitraum nötig. Momentan sieht es aber nach einem gangbaren Weg aus.

Wenn die behördlichen Hürden niedrig sind, man das privilegiert machen kann, bei der Aufstellung alles ineinander spielt und der Ertrag stimmt, sehe ich Chancen, dass mancher Landwirt Agriphotovoltaik als Möglichkeit für sich erkennt. Falls einer dieser Faktoren nicht funktioniert, werden wir erleben, dass solche Anlagen nicht aufgestellt werden.

Das Land sucht dringend Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge. Welchen Beitrag kann Eriskirch leisten?

Was man uns da auferlegt, ist absoluter Irrsinn — auch was man letztendlich dem Bürger zumutet. Wir Kommunen sind die letzten in der Nahrungskette, und wir sind unseren Bürgern am direktesten verpflichtet. Bei uns ist der Zusammenhang zwischen Bürger und Politik noch sehr direkt. Wenn eine Sport– oder Mehrzweckhalle mit Flüchtlingen besetzt wird, hat man die Not gelindert. Aber die Leute sind dort nicht zufrieden.

In einer Halle untergebracht zu sein, schafft auf Dauer maximale Unzufriedenheit. Und die Menschen, denen man die Halle vor Ort entzogen hat, tragen das ein oder zwei Jahre mit. Aber irgendwann kippt die Stimmung. Und an dieser Stelle sind wir jetzt. Man möchte in der Halle wieder Sport machen, das normale gesellschaftliche Leben weiter betreiben. Man fordert den Bürgern in Baden–Württemberg zu viel ab. Das findet keine Akzeptanz mehr. Und dann kriegt man als Perspektive, dass noch mehr Geflüchtete kommen werden. Wir in Eriskirch haben im Moment keine Halle belegt. Ich hoffe auch nicht, dass es dazu kommt.

In der Brückenstraße hat uns die Bundesagentur für Immobilienaufgaben das alte Zollhaus bis Ende 2024 für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Es ist belegt. Am Kirchplatz haben wir eine Liegenschaft gekauft, die man im ersten Schritt auch zur Unterbringung nutzen könnte. Und es gibt verschiedene weitere Möglichkeiten, wo man Flüchtlinge unterbringen könnte. Man drückt uns dauernd das Drohszenario auf, dass ein Bus mit Flüchtlingen kommt. Dass sie uns vor die Tür gestellt werden und wir dann die Pflicht haben, sie unterzubringen und alles zu bezahlen. Wir werden verpflichtet, zusätzliche Unterkünfte zu bauen. Da reden wir über siebenstellige Beträge — und plötzlich stünde die Sanierung einer Schulfassade infrage. Diese Diskussion möchte ich dann nicht führen.

Wie schauen Sie auf die Kommunalwahlen 2024?

Ich kann nur animieren, dass die Bürger, die sich für die Gemeinde interessieren und die am lokalen Geschehen dran sind, darüber nachdenken, ob das Amt des Gemeinderats nicht etwas für sie wäre. Ich würde mich freuen, wenn wir im Juni 2024 eine gute Bewerberlage für die Gemeinderatswahlen hätten.