Rätsel gibt weiterhin ein Verkehrsunfall vom vergangenen Samstag Polizei und Staatsanwaltschaft auf. Ein 18-jähriger Fußgänger wurde kurz nach 20 Uhr auf der B31 bei Eriskirch von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Es geht ihm mittlerweile besser, wie es vonseiten der Polizei auf Nachfrage von Schwäbische.de heißt.

Weitere Zeugen ermittelt

Auch gibt es mittlerweile weitere Zeugen zu dem Unfall und ein Gutachten, das die Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben hat. „Am Sachverhalt hat sich aber nichts geändert“, sagt dazu ein Polizeisprecher am Dienstag der SZ. Es habe sich nichts Neues ergeben.

Wie berichtet hatte ein 18-Jähriger am Samstag gegen 20.10 Uhr die in diesem Bereich wegen der Auf- und Abfahrten vierspurige B31 auf Höhe Eriskirch betreten. Er beachtete laut Polizeibericht den fließenden Verkehr in Richtung Lindau nicht und kollidierte mit dem Auto eines 54-jährigen Mannes.

Ein 18-Jähriger wurde auf der B 31 angefahren. Er hatte die Bundesstraße zu Fuß betreten. (Foto: ah )

Der 18-Jährige wurde über die Straße an den Fahrbahnrand geschleudert, wo er laut Polizei schwer verletzt zum Liegen kam. Ein ebenfalls in Richtung Lindau fahrender 30-jähriger konnte mit einer Vollbremsung eine Kollision seines Wagens mit dem des 53-Jährigen beziehungsweise dem Fußgänger verhindern.

Bislang liegt keine Aussage vor

Der 18-Jährige liegt immer noch im Krankenhaus, ist aber auf dem Weg der Besserung und aktuell außer Lebensgefahr, wie der Sprecher am Dienstag bestätigte. Es gebe bislang jedoch keine Aussage des Betroffenen zum Unfallhergang. Die Polizei ermittle dazu weiterhin und werde versuchen, mit dem Unfallgeschädigten ins Gespräch zu kommen und herauszufinden, wie es zum Unfall kommen konnte.

Die beiden beteiligten Autofahrer erlitten laut Polizei einen Schock und mussten ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Das gilt als leichte Verletzung, deshalb gibt es in dem Fall ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ob noch eine weitere mögliche Straftat angezeigt wird, wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr etwa, werde noch mit der Staatsanwaltschaft abgeklärt, sagt der Sprecher weiter.

DRK betreut Beteiligte

Die beiden beteiligten Autofahrer wurden nach dem Unfall von Mitarbeitern des DRK-Notfallnachsorgedienstes betreut. Das bestätigte der Leiter Markus Klein. „Dabei geht es auch um Aufklärungsarbeit hinsichtlich von Belastungsreaktionen“, sagt Klein. Alpträume, Schlafstörungen oder Konzentrationsstörungen nennt er ganz allgemein als Beispiel.