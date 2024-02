Erfreulicher Jahresrückblick auf Hofanlage Milz

Bei der Mitgliederversammlung des Vereins zur Erhaltung der Hofanlage Milz Ende Januar im vollbesetzten Saal des Restaurants Kapelle herrschte gehobene Stimmung. Dafür sorgte die kürzlich erlangte Ehrenbürgerwürde der Vorsitzenden Petra Sachs-Gleich.

Diese teilte die Freude gerne mit allen Mitgliedern und dankte von Herzen für das gute Zusammenwirken. Für den Erhalt des Kulturdenkmals ist im Jahr 2023 mit der denkmalgerechten Restaurierung der Schäden am Traufgesims des Wohnteils und der Erneuerung der verfaulten Schwelle am Tor der Scheuer viel Gutes geschehen. Neben zahlreichen Führungen sorgten das Frühjahrserwachen, Kinderprogramme, Konzerte, Kino, Vorträge und der Tag des offenen Denkmals für die Belebung des Kulturdenkmals. Das wurde mit hohen Besucherzahlen und erfreulicher Spendenbereitschaft belohnt.

Die Vorsitzende dankte den vielen unentgeltlich aktiven Vereinsmitgliedern und den Handwerkern, wie für jede andere Unterstützung und das ermutigende Besucherinteresse. Nach der Bestätigung korrekter Kassenführung durch Hannes Gutekunst und Hans Hiemer sowie Entlastung des Vorstands (Petra Sachs-Gleich mit Stellvertretern Werner Schlegel und Christina Kieble, Schriftführer Peter Keller, Kassierin Helene Schumacher) wurde dieser einstimmig wiedergewählt. Siegfried Binzler folgt als Kassenprüfer dem ausscheidenden Hannes Gutekunst. Auf Vorschlag des Vorstands würdigten die Mitglieder einstimmig die Verdienste von Elke Fischer mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft.

Zuvor hatte in Wort und Bild ihr über 20-jähriges, überdurchschnittliches Wirken mit Einsätzen in allen Bereichen der Vereinsarbeit die verdiente Wertschätzung erfahren. Herausragendes leistete sie v.a. mit hunderten Führungen, in denen sie tausende Interessierte, darunter viele Kinder und Schulklassen, für die Hofanlage begeisterte.

Im Anschluss erzählten Elke Fischer, Christina Kieble, Walter Schmid und die Vorsitzende bewegende Geschichten von Alltagsgegenständen auf dem Hof Milz. Am Beispiel eines Kleiderbügels, einer Obstschale, eines Soldatenfotos und einer Markungskarte ließen sich die Anwesenden in die spannende Welt der historischen Spurensuche entführen. Die Hofanlage ist eine sprudelnde Quelle der Ortsgeschichte, die der Verein auch in diesem Jahr fürsorglich bewahren und mit ansprechendem Programm beleben will. Infos zum Programm 2024 unter www.kressbronn.de