Erfolgreiches Wochenende der Häfler U12 und U14

Dieses Wochenende durften sich alle Jungs der Kleinfeldrunde nach Ulm aufmachen - die U12 spielte am Samstag ihren allerersten Spieltag, die U14 spielte Sonntags dann in Unterkirchberg die erste Runde der Bezirksmeisterschaft aus.

In der letzten Saison traten unsere jüngsten Häfler „nur“ in der Bambinirunde an, dieses Jahr war für die meisten die erste richtige Spielrunde. Am Samstagmorgen in Ulm sah man den vierzehn Jungs jedoch keinerlei Nervosität oder Aufregung an. Die größeren Felder, die Antennen und sogar das Schiedsrichtern mit Spielberichtsbögen stand in den Trainingswochen davor auf der Tagesordnung.

Mit gleich sechs Mannschaften trat der VfB Friedrichshafen an. Gespielt wurde im Modus zwei gegen zwei in drei Staffeln. Konzentriert gingen die Jungs ans Werk und konnten teils spektakuläre Siege gegen ihre Gegner einfahren. Am Endes des Tages kann man auf jeden Fall von einem erfolgreichen Einstand sprechen: keines der acht Spiele gegen die anderen Vereine wurde verloren, nur gegen die eigenen Teams mussten Punkte abgegeben werden. Somit steht in jeder der drei Staffeln der VfB auf den ersten beiden Plätzen!

In Unterkirchberg fand dann am Sonntag der dritte Spieltag der U14-Runde statt. Vier Teams aus dem gesamten Bezirk Süd spielten um die Bezirksmeisterschaft und den Einzug zur Württembergischen Meisterschaft, darunter zwei der drei Häflerteams.

Als erstes Spiel des Tages gab es zugleich das Duell der beiden, in dem sich das erste Team mit 2:0 durchsetzte. Es folgte das Spiel gegen den Gastgeber aus Unterkirchberg. Nach einem schwachen ersten Satz (25:21), fing sich das Team wieder und konnte mit einem deutlichen 25:10 den zweiten Sieg im zweiten Spiel holen. Dank des schnellen 2:0 (25:18, 25:15) gegen Bad Waldsee rangiert Team 1 bis zum nächsten Spieltag auf Platz 1. Team 2 erholte sich schnell nach der Niederlage gegen Team1, holte mit einem 2:0 gegen Bad Waldsee (25:15, 25:18) den ersten Sieg des Tages. Leider konnte das Team im Spiel gegen Unterkirchberg nicht mehr an diese Leistung anknüpfen, man verlor verdient mit 0:2 und liegt damit auf Platz 3.

Unser drittes Häflerteam kämpfte derweil in der Platzierungsrunde um die Plätze 5-8. Da das Team aus Biberach zurückzog, blieben nur die beiden Spiele gegen Ulm und Eschach. Durch zwei deutliche 2:0 Siege liegt das Team verdient auf Platz 5.