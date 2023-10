Erfolgreicher Heimspieltag der JSG Bodensee

Vergangenen Sonntag ging es auch für die weibliche E-Jugend der JSG Bodensee endlich los. Durch den Zusammenschluss in der E-Jugend mit der SG Argental, konnten zwei reine Mädchenmannschaften gemeldet werden, um leistungsbezogener agieren zu können.

Am Heimspieltag in Langenargen warteten die Gäste aus Wangen und Biberach auf die Mädels. Da sich nur diese 3 Mannschaften für die 6+1-Runde angemeldet haben, heißen die Gegner der nächsten Spieltage bis Weihnachten: MTG Wangen und TG Biberach.

Die drei Teams starteten nach einem kurzen Aufwärmen mit den vorgegebenen Koordinationsstationen aus dem HVW-Übungskatalog.

Im ersten Spiel hieß der Gegner MTG Wangen, gegen die man beim Bezirksspielfest noch das Nachsehen hatte. Trainer und Spielerinnen waren gewarnt und man wollte sich revanchieren.

Nachdem die JSG den ersten Treffer kassierte, legten die Mädchen fulminant los. Acht Tore in Folge, ohne Gegentor, brachte die JSG schnell und eindrucksvoll auf die Siegerstraße. Und so konnte Trainer Georg Vögele den mit 14 Mädchen vollen Kader komplett einsetzen, so dass jede Spielerin zu ihren Spielzeiten kam. Am Ende siegte die JSG souverän mit 11:2. Hatte man doch noch vor der Partie großen Respekt vor den Allgäuerinnen, so tat der Erfolg im Derby den Seekindern nach Abpfiff sichtlich gut. Wir können mit den „Großen“ nicht nur mithalten, sondern auch ein Team wie Wangen schlagen. Eine wichtige Erkenntnis nicht nur für das Selbstvertrauen.

Im zweiten Spiel ging es dann gegen die TG Biberach, die im Spiel zuvor die MTG knapp bezwungen hatte.

Der Trainer musste die Euphorie aus dem ersten Spiel etwas bremsen, um den Fokus auf die anstehende Aufgabe nicht zu verlieren. Konzentriert und zielstrebig begann die JSG jedoch Spiel zwei. 5:0 nach gut sechs Minuten ließ keine Zweifel aufkommen, wer auch in dieser Partie als Sieger vom Platz geht. Am Ende ein ungefährdeter und verdienter 18:6 Heimsieg. Erfreulich für den Trainer und die zahlreichen Zuschauer war vor allem, dass sich die Hälfte der Mädels in die Torschützenliste eingetragen hatten und dass das Zusammenspiel schon sehr gut funktionierte.

Ein sensationeller Erfolg zum Saisonauftakt. Auf die gezeigte Leistung können die JSGlerinnen mächtig stolz sein. Ein gelungener Saisonstart.

Für die JSG spielten: Selina, Jana, Bente, Pia, Ida, Josephine, Jule, Nina, Finja, Ejna, Amelie, Mila, Sophia und Marie.