Erfolgreicher Auftakt der Kindergottesdienste

Nach langer Pause haben wir am Sonntag, 3. März, wieder einen Kindergottesdienst im Gemeindezentrum der St. Gallus Gemeinde gefeiert. Mit dem Thema Versöhnung wurde den vielen kleinen und großen Mitfeiernden ein Thema der Fastenzeit auf kindgerechte Art anschaulich nahegebracht. Es hat uns sehr gefreut, dass so viele gekommen sind, mitgefeiert und -gesungen haben. Die Lieder wurden von 3 Müttern aus dem Kindergottesdienst-Team mit der Gitarre begleitet.

Im Anschluss gab es für alle bei Kaffee, Brezeln und Getränken Gelegenheit für ein Zusammenkommen und Gespräche. Die Kinder konnten zum Thema passende Ausmalbilder gestalten oder sich beim Spielen im und ums Gemeindezentrum austoben.

Wir freuen uns, dass der Auftakt zu den Kindergottesdiensten so zahlreich angenommen wurde und nun wieder regelmäßig in diesem Rahmen die Kleinen in unser Leben mit Gott herangeführt werden.

Wir laden bereits jetzt zu den kommenden Familien- und Kindergottesdiensten über die Kar- und Osterfeiertage ein. Auftakt-Gottesdienst für die Karwoche ist der Familiengottesdienst an Palmsonntag. Die genauen Termine sind dem Kirchenanzeiger oder auch der Homepage der St. Gallus-Gemeinde zu entnehmen.