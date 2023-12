Erfolgreicher 2. Spieltag vor heimischer Kulisse

Am Sonntag fand in der heimischen Ludwig-Dürr-Halle der zweite U12 Spieltag der laufenden Saison statt. Die insgesamt sechs Mannschaften des VfB Friedrichshafen waren jeweils zu zweit in einer der drei Staffeln zu Gast. Als Gegner kamen insgesamt fünf Mannschaften aus Bad Waldsee, Ulm und Biberach.

Auf den vier Spielfeldern ging es dann recht schnell zur Sache, und die Jungs machten ihre Sache sehr gut. Von den insgesamt zehn Spielen gegen die gegnerischen Teams konnten neun Siege geholt werden, einzig gegen Bad Waldsee teilte sich der VfB mit einem unentschieden die Punkte. Ansonsten klauten sich die Häfler nur in den Spielen gegen sich selbst die Punkte. Aber auch hier konnte man viele knappe und spannende Spiele, sowie tolle Ballwechsel beobachten.

Doch die jungen Häfler mussten sich nicht nur auf, sondern auch neben dem Spielfeld beweisen. Als Schiedsrichter konnten die Jungs die Spiele leiten und dabei zeigen wie gut sie die Regeln des Volleyballsports verstanden hatten. Dabei wurden sie dann aber auch genau unter die Lupe genommen, denn die Jungs absolvierten am Sonntag eine Schiedsrichterprüfung.

Am Ende des Tages spricht die Leistung der Häfler auf als auch neben dem Platz für sich. Die ersten Plätze in den drei Staffeln gehen allesamt an den VfB. Überdies erhielt jeder für seine gute Schiedsrichterleistung die Jugendschiedsrichterlizenz des VLW.

Am 21. Januar 2024 geht es mit dem dritten Spieltag der Runde weiter.