Erfolgreiche Tennis–Spielabende beim TCT

Beim Tennisclub Tettnang fanden in den letzten Wochen drei erfolgreiche Tennis–Spielabende für Jung und Alt statt und sorgten für Begeisterung. Die Veranstaltungen erwiesen sich als voller Erfolg und lockten zahlreiche Tennisbegeisterte jeden Alters auf die Plätze.

Mit dem Ziel, Tennis als Sport für die gesamte Familie zu fördern und das Miteinander verschiedener Altersgruppen zu stärken, organisierte der TCT diese speziellen Spielabende. Die Idee ist, Jung und Alt die Möglichkeit zu geben, in einer entspannten und geselligen Atmosphäre gemeinsam Tennis zu spielen und sich auszutauschen.

Die Spielabende waren für alle Teilnehmer:innen geeignet, unabhängig von ihrem Leistungsniveau. So konnten sowohl erfahrene Spieler:innen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen als auch Anfänger erste Schritte auf dem Tennisplatz machen. Es ging vor allem um den Spaß am Spiel und das gemeinsame Erlebnis. Ob bei Sonnenschein oder zuletzt etwas Regen, die Teilnehmer:innen waren stets gut gelaunt und hatten Freude am Tennis spielen.

Abgerundet wurden die Spielabende durch das gemeinsame Zusammensitzen bei kühlen Getränken und Fingerfood, welches durch unterschiedliche Mannschaften frisch zubereitet und bereitgestellt wurde.

Interessierten Tennisspieler:innen bietet der Verein die Möglichkeit, unverbindlich in den Tennissport hineinzuschnuppern und hat hierfür das „TCT–Schnupperkärtle“ neu geschaffen. Weitere Infos darüber gibt es auf der Vereinshomepage unter www.tc–tettnang.de