Erfolgreiche bei Deutscher Meisterschaft Discofox TAF

Bei der Deutschen Meisterschaft Discofox in Duisburg setzte das renommierte Tanzpaar Hilde und Thomas Schütze von der Tanzschule No.10 beeindruckende Akzente. In den Wettbewerbskategorien Discofox Kür und Jack'n'Jill begeisterten sie mit herausragenden Performances. Die „Addams Family“-Inszenierung bescherte dem Paar den wohlverdienten 3. Platz in der Kür. Im Jack'n'Jill-Wettbewerb, wo jeder mit jedem tanzt, sicherten sie sich souverän den 2. Platz. Auch in den Hauptklassen der S-Klasse überzeugten sie und holten den 5. Platz nach mehreren fesselnden Tanzrunden. Das Tanzpaar Hilde und Thomas Schütze begeisterte nicht nur durch ihre technische Präzision, sondern auch durch ihre kreative Interpretation der Musik. Die Zuschauer waren von der Energie und Leidenschaft, die das Paar auf der Tanzfläche entfesselte, begeistert. Die Deutsche Meisterschaft Discofox in Duisburg war somit nicht nur ein Wettkampf, sondern auch ein Tanzspektakel der Extraklasse. Hilde und Thomas Schütze trugen maßgeblich dazu bei, das Event zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Die Tanzschule No.10 gratuliert ihrem erfolgreichen Tanzpaar zu diesen beeindruckenden Leistungen.

